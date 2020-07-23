Мужчина выпал из окна многоэтажки в Барнауле

В Барнауле из окна, предположительно с седьмого этажа, выпал мужчина. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Уточняется, что происшествие случилось в доме по адресу Панфиловцев, 35. На месте работали медики и сотрудники полиции.
О том, удалось ли мужчине выжить, не сообщается. Подробности инцидента уточняются.
Ранее amic.ru писал о том, что с начала года в Алтайском крае из окон домов выпали уже восемь детей. Один из последних случаев зарегистрирован в Камне-на-Оби. С верхнего этажа пятиэтажного дома выпал пятилетний ребенок. Когда его мать вышла из комнаты, мальчик залез на подоконник, открыл окно, потерял равновесие и выдавил антимоскитную сетку.
Комментарии
Стопора не было
Счеты с жизнью сводят от "хорошей жизни".
Мужчина выпал
-----------
Мужчина прыгнул.