Алтайское правительство прокомментировало концерт Ольги Бузовой в Яровом

Администрация города Яровое, а также контролирующие и надзорные органы принимают все меры, чтобы на мероприятии с участием Ольги Бузовой не были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. Такой комментарий оставили авторы официального аккаунта правительства Алтайского края на странице губернатора Виктора Томенко в Instagram. Ранее одна из подписчиц главы региона под ником anna.persi пожаловалась на предстоящее мероприятие.
"Здравствуйте. Виктор Петрович, почему жители края вынуждены задыхаться в масках, но в это время, несмотря на запреты массовых мероприятий, там организовывается концерт Бузовой. Почему нет проверок и штрафов. Или нужна масштабная огласка, как на вечеринке на Ае. И, пожалуйста, не трите комменты и не блокируйте обратившихся. Ибо в таком случае придётся писать на федеральный уровень во все возможные инстанции, чтобы наконец-то обратили внимание на этот хаос, который происходит у нас в крае", — написала девушка.
Напомним, концерт певицы состоится на пляже "Малибу" в пятницу, 24 июля. При этом массовые мероприятия в Алтайском крае запрещены из-за сложной эпидемической ситуации с COVID-19. Однако организаторы не позиционируют мероприятие в качестве концерта. Как говорится в официальном аккаунте курорта, Бузова — просто посетитель, который споет. Правда, гостям за вход на пляж и отдых под музыкальное сопровождение придется заплатить по полторы тысячи рублей.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в центре скандала оказался бар XXXX. В начале июля в честь открытия турсезона там прошла массовая дискотека. Ни о какой социальной дистанции и масках речи не шло. В итоге бар опечатали и закрыли.
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