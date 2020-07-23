Полиция возбудила дело в отношении администрации аквапарка в Яровом

Полиция возбудила административное дело по факту работы аквапарка в Яровом за нарушение указа губернатора Алтайского края от 31 марта № 44. Об этом написали авторы Instagram-профиля Виктора Томенко.
"По факту работы аквапарка в г. Яровое и нарушения указа губернатора Алтайского края от 31 марта № 44 межмуниципальным отделом МВД России "Славгородский" возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в суд", – говорится в сообщении.
Кроме того, авторы отметили, что правительство будет следить за ситуацией с приездом в Яровое Ольги Бузовой. Концерт певицы состоится 24 июля.
Комментарии
А зачем открывали курорты и туристические базы? Без развлечений зачем туда ехать людям за сотни км?
Можно посмотреть административный протокол? Уверен ст 20.6.1 АК.
Если аквапарк имеет разрешение Роспотребнадзора, в чём нарушение?
Купались без масок? Или антисептика на входе не было?
Всё больше напоминает палочную дисциплину, довели план - ребятам хоть плач, но исполняй.