Варламов пригласил мэра Барнаула пообщаться в проекте БДСМ

Блогер-урбанист Илья Варламов на своем сайте прокомментировал ответ мэрии на его оценку ремонта проезжей части на улице Ядринцева.
Ироничное приглашение лично убедиться в том, что улица полностью безопасна и пообщаться с ее жителями Варламов расценил как "наезд".
Он повторно аргументировал, почему считает, что наличие ровного асфальта без тротуаров для пешеходов опасно для безопасности дорожного движения.
"Они купили асфальт, купили каток, а пригласить нормальных проектировщиков не додумались. Никто не хочет думать, что будет дальше с этой дорогой, как будут ходить по ней жители, — заявил Варламов. — И наезжать в данном случае стоило не на меня, а на ответственных за ремонт улицы людей, потому что именно они сделали жизнь пешеходов сложнее и опаснее".
Он выразил уверенность, что "установленные через каждые 100 метров" знаки "Уступи дорогу" не спасут идущих по проезжей части местных жителей от любителей скоростной езды.
Блогер заявил, что готов приехать, чтобы "познакомиться и пообщаться с мэром Вячеславом Франком в рамках проекта БДСМ — "Большая дорога с мэром".
Варламов путешествует по городам России и оценивает их благоустройство. Он известен частой критикой в отношении чиновников разного уровня.
Ранее он номинировал Барнаул на вымышленную премию "Стеклянный болт" за четыре неудачных примера благоустройства, а также назвал Бийск самым грязным наукоградом мира.
В декабре 2019-го урбанист назвал ремонт Алтайской офтальмологической больницы одним из худших в году, а чуть ранее включил жилой комплекс на проспекте Красноармейском в топ самых уродливых зданий России.
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