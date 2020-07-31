Названа вероятная причина смерти рэпера Энди Картрайта

Причиной смерти рэпера Энди Картрайта мог стать сердечный приступ, сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".
По словам тещи, у Энди были проблемы с сердцем, а с начала пандемии он впал в депрессию, и, как ей кажется, стал употреблять наркотики. В итоге жена погибшего решила, что тот умер от передозировки, хотя не исключала смерть от естественных причин.
Маленький ребенок пары и ее мама в это время были в квартире, а поскольку у рэпера был отдельный кабинет, то ей удавалось какое-то время скрывать его смерть. О произошедшем теща узнала лишь на вторые сутки и стала уговаривать дочь сообщить о случившемся в полицию.
Сама жена вчера не смогла дать показания полицейским – по словам адвоката Ирины Скурту, Марина почти не спала и не ела пять суток, на момент задержания находилась на грани потери сознания.
Напомним, что вчера на 30-м году жизни умер участник шоу Versus Battle Александр Юшко, известный как Энди Картрайт. Его жена, уроженка Барнаула Марина Аксова, решила спрятать тело, расчленив его и распихав по пакетам. Внутренние органы супруга постирала в стиральной машинке, а другие части тела вываляла в соли, при этом теща помогала своей дочери пилить труп.
Позднее стало известно, что в организме рэпера не было наркотиков – эксперты обнаружили только алкоголь. Свой поступок девушка объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и решила, что он "просто исчезнет".
На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", жена задержана полицией.
Комментарии
Похоже, у жены проблемы с психикой. Ребенка жалко.
и, как ей кажется
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это галлюцинации. сказали же, что вещества не обнаружены в его крови
при этом теща помогала своей дочери пилить труп
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тоже с Барнаула? огонь!
Ну как не нашли следы веществ? Значит искали плохо.. имхо все эти реперы что то принимают.
и, как ей кажется
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это галлюцинации. сказали же, что вещества не обнаружены в его крови
А в ее крови?
, как ей кажется, стал употреблять наркотики.
А ее доча? Судя по тому, что она сотворила, так это она их употребила неслабо.