Ефремов не признал вину в смертельном ДТП

Российский актер Михаил Ефремов во время судебного слушания 5 августа заявил, что не признает своей вины в резонансном ДТП, в результате которого погиб человек.
"Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню",— приводит ТАСС слова Ефремова.
В ходе оглашения обвинительного заключения прокурор объявила, что артист в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а скорость в тот момент он превысил на 25 км/ч, из-за чего у встречного авто не было шансов уйти от столкновения.
Кроме того, в суде выступил сотрудник ГИБДД, который оформлял ДТП. Он подтвердил, что Ефремов в тот вечер находился за рулем своего автомобиля. Эту информацию, по его словам, подтвердили свидетели и записи с камер.
Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.
Ранее стало известно о том, что домашний арест Ефремову продлили до 22 января 2021 года. К такому решению пришли во время предварительного слушания.
Комментарии
Человек от гнилья отличается мужеством признавать свои ошибки.
Многие напиваются до чертей но за руль не садятся.