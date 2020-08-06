Мамкин гонщик. В Барнауле подросток угнал машину матери и перевернулся на ней

В ночь с 5 на 6 августа на улице Крупской автомобиль врезался в забор и перевернулся. В салоне машины находились трое подростков.
Как рассказал один из очевидцев в сообществе Barnaul22, 16-летний юноша, который находился за рулем, угнал машину своей матери, пока та спала. Вместе с ним катались двое друзей. Во время погони один из них выпрыгнул и убежал.
"После ДТП сын хозяйки вылез и убежал домой. Второго практически сразу поймали, он признался, что не управлял машиной и начал звонить родителям", – рассказал барнаулец.
Никто из школьников не пострадал, а вот автомобилю предстоит серьезный и, по-видимому, дорогостоящий ремонт.
Комментарии
Мамина радость.
Во время погони один из них выпрыгнул на ходу
за ними гайцы гнали или сопляк тапок в пол прижал?
железо...
но жепа загорит
мы тоже катались на жиге одноклассника по дворам, взял у бати в гараже, чуть класуха не спалила, но мы кремени.
дицк погнули, правда об бордюр))
молотком потом выправили))
Пострадала мамка
знаю случай, когда такие покатушки закончились трагически
6.08.2020 13:27
гость
знаю случаи, когда покатались и все нормально было))