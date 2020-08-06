Барнаульцы пожаловались на разбитый проезд между домами

Жители Барнаула пожаловались на разбитый проезд между домами № 63 и 73 по улице Попова. Дорога по всей протяженности покрыта глубокими ямами.
"На данном участке расположены три социально значимых объекта: здание Сбербанка и двух детских садов – № 234 и 235. К сожалению, не все дети проживают в непосредственной близости с детскими садами и ходят пешком. Многим родителям приходится ежедневно привозить с утра и забирать ребенка вечером из сада на личных автомобилях, а это четырежды проехать через полосу препятствий – нужно умудриться не повредить подвеску, шины, диски", – написала женщина в сообществе Barnaul22.
Местные жители попросили администрацию обратить внимание на их проблему и отметили, что в таком состоянии проезд находится уже более года.
Комментарии
Разве это ямы? Прогулялись бы вы по Шевченко от Ядринцева до Челюскинцев и Революционному переулку, там только пешком, не проехать. А ещё центр города называется. По молодежке вечно лужа с ядринцева. Т.к. ливневки нет, от слова совсем.
На Попова остановиться нельзя? Обязательно во двор ехать мимо жилого дома на Попова 77?
Попова 73
здание Сбербанка
Сбербанк таким образом выказывает своё отношение к челяди