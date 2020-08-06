В Барнауле рассказали, когда полностью дадут горячую воду

В Барнауле 82 дома по контуру ТЭЦ-3 пока остаются без горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба СГК.
Специалисты компании продолжают устранять повреждения теплосетей, возникшие при запуске теплоносителя. В часть домов горячую воду вернут 6 и 7 августа, остальным придется подождать до 10 числа.
Подробный график подачи водоснабжения размещен по этой ссылке.
Напомним, что на 3 августа горячую воду по контуру ТЭЦ-3 получили только 86% потребителей. Причиной стали выявленные повреждения на 13 участках теплосетей и затянувшийся капитальный ремонт.
5 августа горячее водоснабжение возобновили в 84 многоквартирных домах и 34 социальных учреждениях.
Комментарии
Специалисты компании продолжают устранять повреждения теплосетей, возникшие при запуске теплоносителя.
Ты смотри ай-яй-яй!Это что,в первые что ли?Постоянно при запуске происходят проблемы.Значит в дальнейшем нужно кардинально сокращать сроки ремонта,зная,что при запуске непременно будут затяжки.Шевелиться надо,паразиты!Слава Богу в этом году и лето было раннее и теплое,и отключили позже(облагодетельствовали?),чем обычно,поэтому не так остро мы переживали это издевательство (по-другому и не скажешь) т.н.опрессовки и "ремонт".Но,что будет в следующем году?Эх!!!!
Разве это ямы? Прогулялись бы вы по Шевченко от Ядринцева до Челюскинцев и Революционному переулку, там только пешком, не проехать. А ещё центр города называется. По молодежке вечно лужа с ядринцева. Т.к. ливневки нет, от слова совсем.
6.08.2020 15:07
- гость -
если делать наспех,проблем на запуске и не только на запуске будет гораздо больше