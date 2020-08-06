Следователи предъявили обвинение женщине, сбившей насмерть ребенка в Белоярске

Следствие предъявило обвинение 44-летней Ирине Смирновой по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР Алтайского края.
Подозреваемая по-прежнему отказывается от дачи показаний и признания вины, пользуясь ст. 51 Конституции РФ. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
Напомним, что вечером 26 июля 44-летняя Ирина Смирнова за рулем Nissan Sunny не справилась с управлением и сбила шестилетнего мальчика. Он шел по обочине вместе с девятилетним братом. Ребенок скончался на месте.
Выяснилось, что Смирнова находилась в состоянии алкогольного опьянения. Городской суд Новоалтайска отправил женщину под домашний арест до конца сентября. Прокуратура обжаловала решение, настаивая на СИЗО. Однако краевой суд в четверг, 6 августа, не согласился с доводами ведомства, но "ужесточил" меру пресечения, запретив Смирновой прогулки. До этого она могла в определенное время выходить на два часа на улицу.
Комментарии
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Кашолка не хочет давать показания а с ней сюсюкаются?