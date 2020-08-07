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Выплаты на детей по 10 тысяч рублей за август могут дать осенью

, ИА "Амител"
Эксперт уверен, что раньше октября россияне этих денег не увидят
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Неопределенность по поводу единовременных "путинских" выплат россиянам по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет за август развеяла депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктор экономических наук Оксана Дмитриева.

В беседе с "Московским комсомольцем" она подчеркнула, что готовить детей к школе придется без этой меры поддержки. И виной тому даже не нежелание депутатов помочь россиянам в период коронавирусных ограничений, а каникулы народных избранников.

Госдума приступит к работе только 15 сентября, следовательно, раньше этого срока вопрос рассматривать не будут. Из этого следует, что даже положительное решение по новым выплатам не позволит начать их раньше октября, уверена Дмитриева.

Как ранее писал amic,ru, семьи с детьми до 16 лет уже дважды получили пособия по 10 тыс. рублей на ребенка. В первый раз решение о назначении выплат в размере 10 тыс. рублей принял президент России Владимир Путин.

Тогда предполагалось, что пособие в июне будет единовременным. Но позднее глава государства решил продлить его еще и на июль.

Сейчас родители ждут, что Путин продлит выплаты и на август. Пока что инициатива еще не получила одобрения даже на законодательном уровне.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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