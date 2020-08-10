Сбитая на Змеиногорском тракте в Барнауле девочка осталась жива

11-летняя девочка, которую накануне вечером, 9 августа, сбили на Змеиногорском тракте в Барнауле, жива. Об этом amic.ru рассказали в городской ГИБДД.
Установлено, что ребенок в неположенном месте выбежал из-за стоящего транспорта и попал под колеса "Лады", которой управляла 33-летняя женщина. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали.
Как уже сообщал amic.ru, ДТП произошло возле кафе "У Григорича". Также накануне стало известно, что в другой аварии на территории Алтайского края 9 августа пострадали четверо несовершеннолетних. Произошло это в Славгородском районе на 381-м километре автодороги Славгород – Табуны – Кулунда.
Комментарии
Родители то где были ? Бухали как обычно в кафе ? Теперь водителю будут кишки мотать, тянуть деньги типо на лечение безмозглой девки. И по закону будут иметь право.
Не будут. Водитель невиновен. Но водитель может с родителей деньги высудить.
Про аварии каждый день как сводки с фронта! Необходимо усилить контроль на дорогах,ведь сейчас каникулы!!!!
10.08.2020 11:21
Злая гостья
Вы не правы, могут к сожалению и судебная практика это подтверждает.
Автомобиль источник повышенной опасности, по возмещению вреда здоровью в дтп суд всегда встает на сторону пострадавшего человека
10.08.2020 11:28
- гость -
Может все же родителям вспомнить, что они не только должны рожать, но еще и воспитывать?
Такие родители думают, что еще нарожают.