В Алтайском крае объявили еще одно штормовое предупреждение

С 10 по 13 августа на большей части территории Алтайского края ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс горимости), сообщает региональный Гидрометцентр.
Отдельные опасения специалистов вызывает Угловский район – там ожидается наивысший, пятый класс горимости. При этом в регионе продолжает действовать предыдущее штормовое предупреждение. Напомним, что до 12 августа во многих районах сохранится температура выше +30 градусов.
Как ранее сообщил amic.ru, 10 августа воздух прогреется до +28°С... +33°С. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах порывы могут достигать 20 м/с.
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