Илья Варламов вновь раскритиковал Барнаул

Блогер-урбанист Илья Варламов в очередной раз решил оценить инициативы барнаульцев. На этот раз он раскритиковал новый метод усиления безопасности на пешеходных переходах.
Общественники решили, что если перед каждым переходом написать какую-нибудь привлекающую внимание фразу, то ситуация на дороге сразу станет значительно спокойнее, но Варламов таких действий не оценил.
Блогер предложил свой вариант решения проблемы – сделать нормальные пешеходные переходы по примеру городов, где дороги действительно можно считать безопасными.
Теперь, судя по ситуации с ремонтом на Ядринцева, нам стоит ожидать ответа от ОНФ или городской администрации и гадать, будет это лонгрид или на этот раз все серьезно и дело дойдет до видеосюжета.
Ранее amic.ru писал о том, что перед пешеходными переходами в Барнауле нанесут предупреждающие надписи. С этой инициативой выступили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Комментарии
сделать нормальные пешеходные переходы
Это совершенно неприемлемый вариант.
Илья, ну сколько можно критиковать?
Не пора ли на всё закрыть глаза?
Амик, вы уже или ставьте префикс на правах рекламы или перестаньте рекламировать "это недоразумение" которое не побывав в городе, не имея должного образования критикует чьи-то действия
ну прям детский сад
Да пошло оно найух, это волосатое недоразумение.
Что оно само-то в жизни полезного сделало?
не имея должного образования критикует чьи-то действия
Для того чтобы оценить борщ не надо быть дипломированным поваром.
Всегда эти горе-блогеры предлагают сделать нормально, но как это нормально, не говорят.
Потому как сами не знают.
второй раз это уже наглость...
Митенька, "волосатое недоразумение" в отличии от вас умеет грамотно аргументировать свою позицию, а тупо не посылать далеко.
Да не пошел бы он подстричься... Он своим видом уже всех достал. И пусть отчитается....