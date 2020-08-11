В мэрии Барнаула обсудили приглашение в проект Варламова "БДСМ"

Предложение блогера-урбаниста Ильи Варламова главе Барнаула Вячеславу Франку поучаствовать в его шоу "БДСМ" (Большая дорога с мэром") обсуждали в мэрии, ответили в пресс-службе администрации краевой столицы на запрос "Банкфакса".
При этом никаких прямых контактов по этому поводу между городскими властями и самим Варламовым не было, уточнили в пресс-центре.
Представители городской администрации также пояснили, что не могут сделать тротуары на улице Ядринцева, ремонт которой и раскритиковал Варламов, так как этого не позволяют "охранные зоны и коммуникации".
Ранее amic.ru писал, что Варламов на своем сайте прокомментировал ответ мэрии на его оценку ремонта проезжей части на улице Ядринцева.
Ироничное приглашение лично убедиться в том, что улица полностью безопасна, и пообщаться с ее жителями Варламов расценил как "наезд".
Он повторно аргументировал, почему считает, что наличие ровного асфальта без тротуаров для пешеходов плохо для безопасности дорожного движения.
Блогер заявил, что готов приехать, чтобы "познакомиться и пообщаться с мэром Вячеславом Франком в рамках проекта БДСМ – "Большая дорога с мэром".
Комментарии
Франк любит не БДСМ, а коньячок.
не могут сделать тротуар... так как этого не позволяют "охранные зоны и коммуникации".
Бред! В городе полно тротуаров и дорог под которыми проходят разнообразные коммуникации. Вероятно, их делала мэрия коротая могла.
В Барнауле уж лет 15 нет мэра готового на диалог с людьми.
Бесконечное
Добро
Сострадание
Милосердие
На фото брокколи на фоне очков... Брокколи любит очко.
Да у Франка очко жим-жим!
Они ведь привыкли уже договариваться между собой, а тут на вопросы какого-то прохиндея надо отвечать, не порядок.
Одуван себя отпиарит по-любому, он на этом бабло стрижёт. Уважаемые люди с этим г....не связываются
Уровень Золотов-Навальный. Какой диалог ?! вы о чем? Из-за угла крикнуть фразу "я вас вызываю на дуэль" и быстро закрыть форточку. Только вывод надо делать такой, больше не кричать из за окна, тогда кудрявый смотришь и не обернется.
Ни на какой БДСМ с этим ЛГБТ соглашаться не нужно
чем больше обсуждается ересь блогеров, тем больше они себе мнят.
а по факту - пустышка, которая никогда ничего полезного не сделала.
Всех приглашаю в проект "Ремонт дорог в Барнауле".
Вчера грейдер прошел по улице Пушкина, от пр. Красноармейского до ул. Челюскинцев.
Этим летом был уложен новый асфальт на переулке Циолковского. Грейдер содрал этот новый асфальт на перекрестке Пушкина - Циолковского. Что примечательно, уложенный этим же летом новый асфальт по Ядринцева не был содран грейдером на перекрестке Пушкина - Ядринцева.
по факту - пустышка
Ну, ну... У этого блогера просмотров больше, чем в Барнауле жителей.
Представители городской администрации также пояснили, что не могут сделать тротуары на улице Ядринцева, ремонт которой и раскритиковал Варламов, так как этого не позволяют "охранные зоны и коммуникации". Тротуары нужно делать везде где ходят люди. А еще убирать с тротуаров снег и устанавливать светофоры , чтобы было безопасно пешеходам и автомобилям. А по сути Администрация вступила в диалог с блогером и потерпела поражение!
Тротуары везде где ходят люди? Вот вы загнули. Так люди начнут еще требовать тротуар с Павловского тракта в квартал 2000. А так ничего, уже лет 13 ходят по обочине. Ну как по обочине... Летом по обочине, весной и осенью по обочине не пройти из-за грязи, поэтому ходят по проезжей части. А зимой на этой обочине вырастают сугробы и люди топчут тропинку по верхушке сугроба. Ходють и ходють. Тротуар им там делать что-ли? Не мэрское это дело, знаете ли. И вообще, это может у энтих блогеров тротуары нужны там, где ходят люди. А у нас в Барнауле люди должны ходить там, где есть тротуары. Нет тротуара - значит и ходить не смей.