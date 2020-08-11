Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская призвала протестующих разойтись по домам

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала всех митингующих разойтись по домам, сообщает "Медуза".
Видео опубликовал провластный белорусский Telegram-канал "Желтые сливы" без указания на его источник. Сама Тихановская читала текст с листа, не глядя в камеру.
В обращении политик поблагодарила жителей страны за участие в выборах и призвала протестующих к благоразумию и уважению закона.
"Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", – сказала Тихановская.
Напомним, что после окончания выборов в Белорусии начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил результаты.
10 августа в Минске во время столкновений со спецнзаом из-за взрыва самодельного устройства погиб протестующий.
Как ранее сообщил amic.ru, утром 11 августа кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве.
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