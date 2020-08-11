"Она в безопасности". Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская покинула страну

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула республику и сейчас находится в Литве. Об этом в своем Twitter рассказал министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс.
"Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", – написал министр.
Позднее глава МИД рассказал, что кандидата в президенты задержали на семь часов.
Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко была Светлана Тихановская, которая пошла на выборы после отказа ЦИК в регистрации инициативной группе ее мужа, Сергея.
После окончания президентских выборов в Белоруссии в стране начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил эти результаты.
Как ранее сообщил amic.ru, 10 августа в Минске во время столкновений со спецназом из-за взрыва самодельного устройства погиб протестующий.
Комментарии
Что там в Хабаровске ?
В Хабаровске освободили Фургаломобиль. Скоро появятся "Фургалики".
Вы хоть одну сказку слышали где злодей кощей сам уходит из замка, замок рушится и люди начинают жить счастливо? Даже в сказках так не бывает, ну а в жизни тем более. Пока люди сами засучив рукава не начнут решать свою проблему, сама она не решится.
Нечего врать , никто её не задерживал . Она в ЦИК ездила жалобы писать , потом с советниками советовалась о дальнейших действиях ( не до народа было ) - сведенья из любимых вами западных СМИ
Польско-литовская орава решила Беларусь в свои крючковатые пальцы зажать?
ох плохо это закончится для всех....
Есть сказка, как народ с драконом воевал. Герой заходил в пещеру к дракону, но не выходил. Потом заходили люди, выходили и говорили, что дракон на месте. Думали дракон не победим. Оказалось, каждый герой его побеждал и сам становился на его место. Ни хрена не менялось
Положим,от жены Тихоновского мы так и не узнаем о чём говорили посланец батьки с нею,Светкой самозванкой на литовской границе.
Правильно сделала что уехала. Иначе бы ее просто посадили за якобы призыв к беспорядком или еще что-нибудь в этом духе, как и других там сажали и сажают. Скорее всего этим ее и припугнули что она "приняла решение". И решение понятно.
Беларусь держись, пожалуйста, потому что мы следующие на очереди.
тоже самое хотела написать
Светкой самозванкой на литовской границе.
Смешно. На Лжедмитриев похоже
Сегодня посмотрел интервью Лукашенко Дмитрию Гордону которое вышло 4 дня назад. Хорошая весч! Советую. Там Лукашенко по простоте про многое рассказал, и про Путина и вообще...
У нас следующие на очереди погибать в протестах за свободу. При условии, что западные правозащитники застрахуют риски наших активистов на случай их смерти
для 14:10
Вон , на Ридной Нэньке , засучили рукава ,как нацисты, забросали ОМОН зажигалками , разгромили города .- и теперь живут - радуются ( правда не все , а подстрекатели и их лизо … , тех , кому мест не досталось -перестреляли потихоньку ) .Только радость какая то не радостная .. А у Белорусов вообще шок будет , когда после " Пирровой победы" гос.предприятия обанкротят , колхозы разгонят принудительно , землю продадут большим компаниям из-за рубежья . Всё идёт по одному сценарию , так что обольщаться не надо . Капиталисты ещё никому не простили 70 лет Советской власти .
4 дня назад смотрел интервью Лукашенко украинскому Гордону, у батьки не то, что каждый день другое видение ситуации, у него даже каждое предложение может противоречить предыдущему. Особенно когда он украинскому Гордону рассказывает, какие у него братские отношения с Путиным, называет себя младшим братом, и почему он арестовал вагнеровцев
ну а как домохозяйка политубежище получит?
А тут пенсион получит, Ходоры и паны подбрасывают, чтобы воняла погромче
вот так правильно - "вагнеровцев".
Лука обул оппов, показав, что он против русских.
А оппы до кучи 20% и то они сами говорили, что по экзит-пулам меньше имели, а Лука их задобрил ПРИПИСАВ ЛИШНИЕ ПРОЦЕНТЫ
ха-ха-ха
вот она цена оппов - 3 копейки пучок.
вот тут и оттягиваются, чтобы от злости не порвало
гость
для 14:10
Вон , на Ридной Нэньке , засучили рукава ,как нацисты, забросали ОМОН зажигалками , разгромили города .- и теперь живут - радуются ( правда не все , а подстрекатели и их лизо … , тех , кому мест не досталось -перестреляли потихоньку ) .Только радость какая то не радостная .. А у Белорусов вообще шок будет , когда после " Пирровой победы" гос.предприятия обанкротят , колхозы разгонят принудительно , землю продадут большим компаниям из-за рубежья . Всё идёт по одному сценарию , так что обольщаться не надо . Капиталисты ещё никому не простили 70 лет Советской власти .
поддерживаю
11.08.2020 14:49
гость
Так не надо было эту самую савецкую власть устанавливать, и всё! От нее одни проблемы. Не зря русский прорицатель XV в. Василий Немчин в своих пророчествах называет этот период "семью десятками лет мерзости и запустения".
для 14:56
Не радуйся зря . Лука не против русских , он против хитроопых .
У западных правозащитных фондов денег больше, чем во всем бюджете РФ, поэтому власть РФ кремлеботов и кремлевских хомячков страхованием не обеспечивает. Значит они сразу разбегутся, когда их застрахованные западными правозащитниками промайданные активисты шугать будут. Но вот силовики застрахованы, поэтому часть промайданных активистов может погибнуть, а их семьям правозащитные фонды это компенсируют
11.08.2020 14:59
- гость -
А чож ты не сдох то, родившись во времена мерзости и запустения?
А с какой это стати вагнеровцы за русских???
Они за деньги, а не за русских!
застрахованные западными правозащитниками промайданные активисты
АУУУУУУ, покажи мне хоть одного майдаунного активиста. Ну и назови дату и время когда он активистичал. А еще лучше подтверди это видосом, как от него все разбегаются.
11.08.2020 15:03
- гость -
У тебя головка бо-бо? Времена не выбирают.
Набираешь, в сети "протесты в Белоруссии", куча видосов с майданными активистами. На некоторых от них силовики убегают. Строем, но реально убегают. Если есть финансирование, есть и майданные активисты
У тебя головка бо-бо? Времена не выбирают.
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Как и родителей,которые тебя бы вполне вправе назвали дырявым презервативом
11.08.2020 15:09
- гость -
Ясно. Значит ты своих родителей презираешь, что они родились во времена мерзости и запустения, а еще и тебя заделали. И не говори, что это не так.
согласен с 11.08.2020 14:58
все эти оппы верещат, что где не так.
Но сделать ничего не умеют и не могут.
Пример Украины. Выбрали олигарха - вот сейчас запануем.
Порох разбогател в 2-3 раза.
Назначил чиновников из ОТТУДА- разворовали.
Народу дали безвизовую возможность пахать на ЕС за копейки (по европейских меркам).
Кружевные труселя получили?
Клоун сделал лучше??
Пример Грузии - самое убитое население.
Соседняя Армения ездит в Грузию отдыхать - там все за бесценок.
За чей счет банкет? - За счет работяг, пенсов, бюджетников, они на баррикады не выйдут.
Порох разбогател в 2-3 раза
Зеленский, когда с Порохом бодался, говорил, что Порох разбогател в 43 раза. До президенства у него были какие-то миллионы, а вышел на десяток миллиардов или даже больше
11.08.2020 14:47
гость
У нас следующие на очереди погибать в протестах за свободу. При условии, что западные правозащитники застрахуют риски наших активистов на случай их смерти
У нас выборы в думу и президента, на Белоруссии обкатывается то, что скоро будет у нас. Даже на амике найдётся много желающих побузить за всё хорошее против всего плохого. Обиженных на государство, начальника, жену, любовницу. Бунт русский страшен.
Даже на амике найдётся много желающих побузить за всё хорошее против всего плохого.
Я вас умоляю. Из этих многих до реальных действий даже десятка не дойдет.
Ну, что... политзаказ выполнила и к хозяевам под крыло... Давай тётка проси политическАго убежища и поливай Белую Русь навозом.
для 14:59
При Советской власти Страна становилась на ноги и процветала , но вот пришёл " меченный " и алкаш и страна впала в мерзость и запустение ( что прекрасно видно , когда ездишь по ней ) , и жаль что это продится семь десятков лет (тридцать пять уже прошло)
Да какой она политик?
Мужа посадили, деньги заплачены, нужно отрабатывать, а на жене репрессированного отличная история получилась но не зашла с первого раза
-гость- 15:33
вам привет из Хабаровска!
- Когда мы снимали "Мы ждем перемен", в зале было примерно восемь тысяч человек, я был среди них, - рассказал Сергей Соловьев, вспоминая съемки финальной сцены фильма "АССА". - И могу дать руку на отсечение, могу кровью написать: ни один человек из этих восьми тысяч не требовал тех перемен, которые произошли в нашей стране в последующие годы!
В Хабаровске тоже не все из Хабаровска. Если будет Барнаул, в Хабаровске будет меньше. Там часть активистов из города в город переезжает. А в одном городе больше пары-тройки сотен готовых погибнуть активистов найти не просто. И дорого
11.08.2020 15:33
Дядька
Ну, что... политзаказ выполнила и к хозяевам под крыло... Давай тётка проси политическАго убежища и поливай Белую Русь навозом.
Могут признать выбранным президентом, сформирует правительство в изгнании и будет она зарабатывать политические очки. Хотя веса не имеет, просто домохозяйка.
утырки разжигают минский "майдан" при помощи фейковых фотографий в соцсетях. Фото погромов и задержаний оказались сделаны "вовсе не прошлой ночью и не в Белоруссии"
Да зачем ей тот вес? Грин-карту хочет, да и в Литву не в теплотрассу же убежала, не на вокзале окурки собирает.. Готовилась к рывку.
гость-15:49
В Хабаровске тоже не все из Хабаровска.
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неужто вы там Обаму заметили? он как всегда, по подъездам специализируется?