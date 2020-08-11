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"Она в безопасности". Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская покинула страну

, ИА "Амител"
Ранее женщину задержали на семь часов
Фото: twitter @LinkeviciusL

Фото: twitter @LinkeviciusL

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула республику и сейчас находится в Литве. Об этом в своем Twitter рассказал министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс.

"Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", – написал министр.

  

Позднее глава МИД рассказал, что кандидата в президенты задержали на семь часов.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко была Светлана Тихановская, которая пошла на выборы после отказа ЦИК в регистрации инициативной группе ее мужа, Сергея.

После окончания президентских выборов в Белоруссии в стране начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил эти результаты.

Как ранее сообщил amic.ru, 10 августа в Минске во время столкновений со спецназом из-за взрыва самодельного устройства погиб протестующий.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.08.2020 13:54
- гость -

Что там в Хабаровске ?

11.08.2020 13:57
- гость -

В Хабаровске освободили Фургаломобиль. Скоро появятся "Фургалики".

11.08.2020 14:08
- гость -

Вы хоть одну сказку слышали где злодей кощей сам уходит из замка, замок рушится и люди начинают жить счастливо? Даже в сказках так не бывает, ну а в жизни тем более. Пока люди сами засучив рукава не начнут решать свою проблему, сама она не решится.

11.08.2020 14:10
гость

Нечего врать , никто её не задерживал . Она в ЦИК ездила жалобы писать , потом с советниками советовалась о дальнейших действиях ( не до народа было ) - сведенья из любимых вами западных СМИ

11.08.2020 14:14
- гость -

Польско-литовская орава решила Беларусь в свои крючковатые пальцы зажать?
ох плохо это закончится для всех....

11.08.2020 14:36
гость

Есть сказка, как народ с драконом воевал. Герой заходил в пещеру к дракону, но не выходил. Потом заходили люди, выходили и говорили, что дракон на месте. Думали дракон не победим. Оказалось, каждый герой его побеждал и сам становился на его место. Ни хрена не менялось

11.08.2020 14:37
- гость -

Положим,от жены Тихоновского мы так и не узнаем о чём говорили посланец батьки с нею,Светкой самозванкой на литовской границе.

11.08.2020 14:40
Sv

Правильно сделала что уехала. Иначе бы ее просто посадили за якобы призыв к беспорядком или еще что-нибудь в этом духе, как и других там сажали и сажают. Скорее всего этим ее и припугнули что она "приняла решение". И решение понятно.

Беларусь держись, пожалуйста, потому что мы следующие на очереди.

11.08.2020 14:43
11.08.2020 14:36 гость

тоже самое хотела написать

11.08.2020 14:43
гость

Светкой самозванкой на литовской границе.

Смешно. На Лжедмитриев похоже

11.08.2020 14:45
- гость -

Сегодня посмотрел интервью Лукашенко Дмитрию Гордону которое вышло 4 дня назад. Хорошая весч! Советую. Там Лукашенко по простоте про многое рассказал, и про Путина и вообще...

11.08.2020 14:47
гость

У нас следующие на очереди погибать в протестах за свободу. При условии, что западные правозащитники застрахуют риски наших активистов на случай их смерти

11.08.2020 14:49
гость

для 14:10
Вон , на Ридной Нэньке , засучили рукава ,как нацисты, забросали ОМОН зажигалками , разгромили города .- и теперь живут - радуются ( правда не все , а подстрекатели и их лизо … , тех , кому мест не досталось -перестреляли потихоньку ) .Только радость какая то не радостная .. А у Белорусов вообще шок будет , когда после " Пирровой победы" гос.предприятия обанкротят , колхозы разгонят принудительно , землю продадут большим компаниям из-за рубежья . Всё идёт по одному сценарию , так что обольщаться не надо . Капиталисты ещё никому не простили 70 лет Советской власти .

11.08.2020 14:53
гость

4 дня назад смотрел интервью Лукашенко украинскому Гордону, у батьки не то, что каждый день другое видение ситуации, у него даже каждое предложение может противоречить предыдущему. Особенно когда он украинскому Гордону рассказывает, какие у него братские отношения с Путиным, называет себя младшим братом, и почему он арестовал вагнеровцев

11.08.2020 14:53
- гость -

ну а как домохозяйка политубежище получит?
А тут пенсион получит, Ходоры и паны подбрасывают, чтобы воняла погромче

11.08.2020 14:56
- гость -

вот так правильно - "вагнеровцев".
Лука обул оппов, показав, что он против русских.
А оппы до кучи 20% и то они сами говорили, что по экзит-пулам меньше имели, а Лука их задобрил ПРИПИСАВ ЛИШНИЕ ПРОЦЕНТЫ
ха-ха-ха
вот она цена оппов - 3 копейки пучок.
вот тут и оттягиваются, чтобы от злости не порвало

11.08.2020 14:58
гость


гость
для 14:10
Вон , на Ридной Нэньке , засучили рукава ,как нацисты, забросали ОМОН зажигалками , разгромили города .- и теперь живут - радуются ( правда не все , а подстрекатели и их лизо … , тех , кому мест не досталось -перестреляли потихоньку ) .Только радость какая то не радостная .. А у Белорусов вообще шок будет , когда после " Пирровой победы" гос.предприятия обанкротят , колхозы разгонят принудительно , землю продадут большим компаниям из-за рубежья . Всё идёт по одному сценарию , так что обольщаться не надо . Капиталисты ещё никому не простили 70 лет Советской власти .
поддерживаю

11.08.2020 14:59
- гость -

11.08.2020 14:49
гость

Так не надо было эту самую савецкую власть устанавливать, и всё! От нее одни проблемы. Не зря русский прорицатель XV в. Василий Немчин в своих пророчествах называет этот период "семью десятками лет мерзости и запустения".

11.08.2020 15:01
гость

для 14:56
Не радуйся зря . Лука не против русских , он против хитроопых .

11.08.2020 15:03
гость

У западных правозащитных фондов денег больше, чем во всем бюджете РФ, поэтому власть РФ кремлеботов и кремлевских хомячков страхованием не обеспечивает. Значит они сразу разбегутся, когда их застрахованные западными правозащитниками промайданные активисты шугать будут. Но вот силовики застрахованы, поэтому часть промайданных активистов может погибнуть, а их семьям правозащитные фонды это компенсируют

11.08.2020 15:03
- гость -


11.08.2020 14:59
- гость -


А чож ты не сдох то, родившись во времена мерзости и запустения?

11.08.2020 15:04
- гость -

А с какой это стати вагнеровцы за русских???
Они за деньги, а не за русских!

11.08.2020 15:07
- гость -

застрахованные западными правозащитниками промайданные активисты


АУУУУУУ, покажи мне хоть одного майдаунного активиста. Ну и назови дату и время когда он активистичал. А еще лучше подтверди это видосом, как от него все разбегаются.

11.08.2020 15:09
- гость -

11.08.2020 15:03
- гость -

У тебя головка бо-бо? Времена не выбирают.

11.08.2020 15:13
гость

Набираешь, в сети "протесты в Белоруссии", куча видосов с майданными активистами. На некоторых от них силовики убегают. Строем, но реально убегают. Если есть финансирование, есть и майданные активисты

11.08.2020 15:14
- гость -


У тебя головка бо-бо? Времена не выбирают.
------------------------------------------------------
Как и родителей,которые тебя бы вполне вправе назвали дырявым презервативом

11.08.2020 15:16
- гость -


11.08.2020 15:09
- гость -


Ясно. Значит ты своих родителей презираешь, что они родились во времена мерзости и запустения, а еще и тебя заделали. И не говори, что это не так.

11.08.2020 15:17
- гость -

согласен с 11.08.2020 14:58
все эти оппы верещат, что где не так.
Но сделать ничего не умеют и не могут.
Пример Украины. Выбрали олигарха - вот сейчас запануем.
Порох разбогател в 2-3 раза.
Назначил чиновников из ОТТУДА- разворовали.
Народу дали безвизовую возможность пахать на ЕС за копейки (по европейских меркам).
Кружевные труселя получили?
Клоун сделал лучше??
Пример Грузии - самое убитое население.
Соседняя Армения ездит в Грузию отдыхать - там все за бесценок.
За чей счет банкет? - За счет работяг, пенсов, бюджетников, они на баррикады не выйдут.

11.08.2020 15:25
гость

Порох разбогател в 2-3 раза

Зеленский, когда с Порохом бодался, говорил, что Порох разбогател в 43 раза. До президенства у него были какие-то миллионы, а вышел на десяток миллиардов или даже больше

11.08.2020 15:28
Как то так

11.08.2020 14:47
гость
У нас следующие на очереди погибать в протестах за свободу. При условии, что западные правозащитники застрахуют риски наших активистов на случай их смерти

У нас выборы в думу и президента, на Белоруссии обкатывается то, что скоро будет у нас. Даже на амике найдётся много желающих побузить за всё хорошее против всего плохого. Обиженных на государство, начальника, жену, любовницу. Бунт русский страшен.

11.08.2020 15:33
- гость -

Даже на амике найдётся много желающих побузить за всё хорошее против всего плохого.

Я вас умоляю. Из этих многих до реальных действий даже десятка не дойдет.

11.08.2020 15:33
Дядька

Ну, что... политзаказ выполнила и к хозяевам под крыло... Давай тётка проси политическАго убежища и поливай Белую Русь навозом.

11.08.2020 15:37
гость

для 14:59
При Советской власти Страна становилась на ноги и процветала , но вот пришёл " меченный " и алкаш и страна впала в мерзость и запустение ( что прекрасно видно , когда ездишь по ней ) , и жаль что это продится семь десятков лет (тридцать пять уже прошло)

11.08.2020 15:38
- гость -

Да какой она политик?

11.08.2020 15:41
- гость -

Мужа посадили, деньги заплачены, нужно отрабатывать, а на жене репрессированного отличная история получилась но не зашла с первого раза

11.08.2020 15:42
гость

-гость- 15:33
вам привет из Хабаровска!

11.08.2020 15:48
- гость -

- Когда мы снимали "Мы ждем перемен", в зале было примерно восемь тысяч человек, я был среди них, - рассказал Сергей Соловьев, вспоминая съемки финальной сцены фильма "АССА". - И могу дать руку на отсечение, могу кровью написать: ни один человек из этих восьми тысяч не требовал тех перемен, которые произошли в нашей стране в последующие годы!

11.08.2020 15:49
гость

В Хабаровске тоже не все из Хабаровска. Если будет Барнаул, в Хабаровске будет меньше. Там часть активистов из города в город переезжает. А в одном городе больше пары-тройки сотен готовых погибнуть активистов найти не просто. И дорого

11.08.2020 15:51
Как то так

11.08.2020 15:33
Дядька
Ну, что... политзаказ выполнила и к хозяевам под крыло... Давай тётка проси политическАго убежища и поливай Белую Русь навозом.

Могут признать выбранным президентом, сформирует правительство в изгнании и будет она зарабатывать политические очки. Хотя веса не имеет, просто домохозяйка.

11.08.2020 15:53
- гость -

утырки разжигают минский "майдан" при помощи фейковых фотографий в соцсетях. Фото погромов и задержаний оказались сделаны "вовсе не прошлой ночью и не в Белоруссии"

11.08.2020 15:57
Дядька

Да зачем ей тот вес? Грин-карту хочет, да и в Литву не в теплотрассу же убежала, не на вокзале окурки собирает.. Готовилась к рывку.

11.08.2020 15:58
гость

гость-15:49
В Хабаровске тоже не все из Хабаровска.
____________________________________

неужто вы там Обаму заметили? он как всегда, по подъездам специализируется?

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