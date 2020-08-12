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Алтайские отельеры хотят отбить потери уже к концу сентября

, ИА "Амител"
Предприниматели говорят, что поток туристов увеличился настолько, что не все запросы удается удовлетворить
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Поток организованных туристов в Республику Алтай вырос на 40% к показателю прошлого года. Об этом "Ъ" рассказала председатель Ассоциации туроператоров Республики Алтай Татьяна Зяблицкая.

 "Увеличилось количество запросов настолько, что не все их мы могли удовлетворить. Мы ожидаем, что этот тренд сохранится до конца августа. Если в таком же режиме мы проработаем август и сентябрь, то есть шансы отбить те потери, которые отрасль понесла из-за вынужденного простоя в период действия ограничений", — надеется Зяблицкая. При этом размер потерь отрасли она не уточнила.

Что касается Алтайского края, то ранее начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых заявил, что выпадающие доходы туротрасли за апрель-май составили примерно 1,5 млрд рублей.

По словам члена правления Алтайской региональной ассоциации туризма Ирины Слесаревой, край испытывает дефицит инфраструктуры. До сентября нет мест в пятизвездочных объектах. Причем на высокобюджетный сервис спрос выше, чем на средний и низкий сегменты, подчеркнула Слесарева.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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