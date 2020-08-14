Ирина Хакамада отдыхает на Алтае

Политик, экономист, бывший кандидат в президенты Ирина Хакамада прилетела на Алтай. Соответствующие фотографии появились на ее странице в Instagram.
Сначала Хакамада опубликовала фото на фоне гор с подписью: "Прилетела". Позже появились кадры рядом с рекой и подписью: "Привет, Алтай".
Напомним, Хакамада уже отдыхала на Алтае. Так, в 2018 году политик посетила Телецкое озеро.
Как уже писал amic.ru, ранее известная российская телеведущая Юлия Барановская в своем аккаунте в Instagram также поделилась фото из Горного Алтая, где она побывала вместе с детьми. А заслуженный артист России Данила Козловский предпочел отдохнуть в Белокурихе.
Комментарии
Сабчак?
кто это?
Молодец. Видел на Телец ком в 18.
Это мама собчак
это не собчак а алтайка, вернулась на родину. теперь наберется родных сил и обратно рванет в грешный мир грешить.
А ещё Саня Заречный, Танюха Иванова, Костян Сиваконь....жа куча людей отдыхает на Алтае. В чём новость?