"Кровавая бойня". Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская выступила с обращением

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с обращением к белорусам. Видео размещено на YouTube-канале "Страна для жизни".
Политик поблагодарила каждого избирателя, который проголосовал за ее кандидатуру. Она выразила уверенность, что сторонников перемен в Белоруссии – большинство.
"Этому есть документальное подтверждение – копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%", – утверждает Тихановская.
Она отметила, что белорусы уже никогда не захотят жить с прежней властью, ведь большинство не верит в победу Лукашенко на выборах. По ее словам, мирный выход граждан на улицу власть "превратила в кровавую бойню". Тихановская призвала власти прекратить насилие на улицах и пойти на диалог.
"Я прошу всех мэров городов выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе 15 и 16 августа", – сказала кандидат в президенты.
Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко была Светлана Тихановская, которая пошла на выборы после отказа ЦИК в регистрации инициативной группе ее мужа, Сергея.
После окончания президентских выборов в Белоруссии в стране начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил эти результаты.
Сама Тихановская утром 11 августа кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Позднее провластный белорусский Telegram-канал "Желтые сливы" опубликовал обращение, в котором политик призвала всех митингующих разойтись по домам.
Комментарии
белорусы уже никогда не захотят жить с прежней властью, ведь большинство не верит в победу Лукашенко на выборах.
Самое главное что Лукашенко устроил войну со своим народом, убийства и пытки. Вот с такой "властью" уже любой народ жить не будет.
Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Если бы у него реальные 80% были, то он бы мог без охраны по Минску ходить и в 4 из 5 баров получать бесплатную выпивку. А мы наблюдаем что он от народа 3% силовиков прикрывается, которые свои 30 сребреников отрабатывают.
Красивая брехня
Белорусы молодцы! Горжусь вами! Так держать!
-гость- 17:28
в чем именно она заключается?
Жену Тихановского-в президентки Белоруссии!Она набрала 65 процентов!!Мэры,организуйте массовые собрания!!!Поддержите её все!!!Все поддержите её!!!!
Что-то слабовато её КГБ шугануло.
Сбежала за границу и оттуда тявкает. Сильный ход, именно такие и должны быть в президентах. Кого-то мне это напоминает, из наших, российских, свалил за границу и давай оттуда поливать все и вся. Не напомните фамилию ? Такая же никчемная личность.
14.08.2020 17:38
- гость -
"Мэры,организуйте массовые собрания!!!Поддержите её все!!!Все поддержите её!!!!" (с)
Это вы сейчас к Франку обратились?
Это вы сейчас к Франку обратились?
Коммент с Украины, там подстрекатель живёт
14.08.2020 17:38
- гость -
Не,мы только Хабаровск поддерживаем.
14.08.2020 17:38
- гость -
Не,мы только Хабаровск поддерживаем.
Нищие и голодные вышли на улицы с требованием: Хлеба... Смешно? Грустно.
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
Так кто батьку то свергает, московские кукловоды или пиндосские кукловоды?
Вот этой барышне дома чулки вязать больше подходит, чем майданы возглавлять.
Реветь еще будет кровавыми слезами.
В сети видео есть, в КГБ допрашивают координатора избирательного штаба одного из посаженых кандидатов, он говорит: «Я понял, что меня использовали в качестве пешки, в темную, московские кукловоды», — добавил он и призвал молодежь не участвовать в протестах.
Сейчас батька найдет московский след в протестах и запад его простит и признает
Коротко : в соседнем классе ученики собрались и дали бани гопнику. А мы сидим ждём, что наш уйдет после 9 класса....
-гость- 18:34
виолончели уже пора спасать,они в опасности