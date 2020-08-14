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"Кровавая бойня". Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская выступила с обращением

, ИА "Амител"
По ее мнению, белорусы уже никогда не захотят жить с прежней властью
Фото: You-Tube-канал 'Страна для жизни'

Фото: You-Tube-канал "Страна для жизни"

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с обращением к белорусам. Видео размещено на YouTube-канале "Страна для жизни".

Политик поблагодарила каждого избирателя, который проголосовал за ее кандидатуру. Она выразила уверенность, что сторонников перемен в Белоруссии – большинство.

"Этому есть документальное подтверждение – копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%", – утверждает Тихановская.

Она отметила, что белорусы уже никогда не захотят жить с прежней властью, ведь большинство не верит в победу Лукашенко на выборах. По ее словам, мирный выход граждан на улицу власть "превратила в кровавую бойню". Тихановская призвала власти прекратить насилие на улицах и пойти на диалог.

"Я прошу всех мэров городов выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе 15 и 16 августа", – сказала кандидат в президенты.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко была Светлана Тихановская, которая пошла на выборы после отказа ЦИК в регистрации инициативной группе ее мужа, Сергея.

После окончания президентских выборов в Белоруссии в стране начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил эти результаты.

Сама Тихановская утром 11 августа кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Позднее провластный белорусский Telegram-канал "Желтые сливы" опубликовал обращение, в котором политик призвала всех митингующих разойтись по домам.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

14.08.2020 17:20
- гость -

белорусы уже никогда не захотят жить с прежней властью, ведь большинство не верит в победу Лукашенко на выборах.

Самое главное что Лукашенко устроил войну со своим народом, убийства и пытки. Вот с такой "властью" уже любой народ жить не будет.

14.08.2020 17:24
- гость -

Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Если бы у него реальные 80% были, то он бы мог без охраны по Минску ходить и в 4 из 5 баров получать бесплатную выпивку. А мы наблюдаем что он от народа 3% силовиков прикрывается, которые свои 30 сребреников отрабатывают.

14.08.2020 17:28
- гость -

Красивая брехня

14.08.2020 17:30
гость

Белорусы молодцы! Горжусь вами! Так держать!

14.08.2020 17:31
-гость-

-гость- 17:28
в чем именно она заключается?

14.08.2020 17:38
- гость -

Жену Тихановского-в президентки Белоруссии!Она набрала 65 процентов!!Мэры,организуйте массовые собрания!!!Поддержите её все!!!Все поддержите её!!!!

14.08.2020 17:40
- гость -

Что-то слабовато её КГБ шугануло.

14.08.2020 17:41
- гость -

Сбежала за границу и оттуда тявкает. Сильный ход, именно такие и должны быть в президентах. Кого-то мне это напоминает, из наших, российских, свалил за границу и давай оттуда поливать все и вся. Не напомните фамилию ? Такая же никчемная личность.

14.08.2020 17:53
Гость

14.08.2020 17:38
- гость -
"Мэры,организуйте массовые собрания!!!Поддержите её все!!!Все поддержите её!!!!" (с)

Это вы сейчас к Франку обратились?

14.08.2020 18:00
- гость -

Это вы сейчас к Франку обратились?

Коммент с Украины, там подстрекатель живёт

14.08.2020 18:07
Потёмкин

14.08.2020 17:38
- гость -
Не,мы только Хабаровск поддерживаем.

14.08.2020 18:07
Потёмкин

14.08.2020 17:38
- гость -
Не,мы только Хабаровск поддерживаем.

14.08.2020 18:10
Гость

Нищие и голодные вышли на улицы с требованием: Хлеба... Смешно? Грустно.

14.08.2020 18:22
гость

«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»

Так кто батьку то свергает, московские кукловоды или пиндосские кукловоды?

14.08.2020 18:34
- гость -

Вот этой барышне дома чулки вязать больше подходит, чем майданы возглавлять.
Реветь еще будет кровавыми слезами.

14.08.2020 18:35
гость

В сети видео есть, в КГБ допрашивают координатора избирательного штаба одного из посаженых кандидатов, он говорит: «Я понял, что меня использовали в качестве пешки, в темную, московские кукловоды», — добавил он и призвал молодежь не участвовать в протестах.

Сейчас батька найдет московский след в протестах и запад его простит и признает

14.08.2020 18:45
Гость

Коротко : в соседнем классе ученики собрались и дали бани гопнику. А мы сидим ждём, что наш уйдет после 9 класса....

14.08.2020 18:54
гость

-гость- 18:34
виолончели уже пора спасать,они в опасности

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