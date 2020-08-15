Брата Дональда Трампа госпитализировали с серьезным диагнозом

Брата американского лидера Дональда Трампа госпитализировали в одну из больниц Нью-Йорка с серьезным диагнозом, сообщает издание Guardian. Какое именно заболевание выявили у Роберта Трампа, медики не уточнили в связи с врачебной тайной.
Президент США посетил 72-летнего родственника в больнице. По информации СМИ, он провел с братом в медучреждении около 45 минут, после чего направился в свой загородный клуб в Нью-Джерси.
Глава государства прокомментировал информацию о госпитализации брата. Он признал, что члену семьи "приходится не легко" и выразил надежду, что его здоровье придет в норму.
Ранее amic.ru писал, что Дональд Трамп назвал Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главу Турции Тайипа Эрдогана правителями с острым умом.
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