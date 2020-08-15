Врач Михаила Ефремова рассказал об угрозе для жизни актера

Личный врач Михаила Ефремова, кандидат медицинских наук Борис Круглов рассказал "Московскому комсомольцу" о состоянии здоровья своего пациента. По его словам, изначально существовала угроза для жизни актера.
"Была угроза для жизни. Такой стресс. У него развивался инсульт. Мы бы плохо работали, если бы инсульт случился, – пояснил специалист. – Это скорее предынсульт. Тут все зависит от медицинской помощи, вовремя это предупредить".
Круглов настаивает на том, что Ефремова лучше лечить амбулаторно. По словам врача, артист также выразил желание получать медицинскую помощь в домашних условиях.
Ранее amic.ru писал, что известного артиста Михаила Ефремова вынесли из суда на носилках и увезли на скорой помощи. В Боткинской больнице уточнили, что актера поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.
Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.
Во время судебного слушания 5 августа актер не признал своей вины в резонансном ДТП, объяснив это тем, что ничего не помнит.
Комментарии
Вот и помер дед Максим, ну...
Это и есть запасной план адвоката. Инсульт выдумал. Как только не извернется, чтоб тюрьмы избежать.