Глава Барнаула проверил, как идет благоустройство парка "Изумрудный"

Фото: barnaul.org
Мэр Барнаула Вячеслав Франк ознакомился с ходом работ на месте будущего сквера на пересечении улиц Ускова – Взлетная и в парке "Изумрудный", сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее amic.ru писал, что эти территории начали благоустраивать.
На первом объекте специалисты ООО "СК "Город" обустраивают основание под будущую велодорожку. В этом году там планируют создать пешеходную и велосипедную дорожку, монтировать наружное освещение и установить бордюры.
"Уверен, дорожка будет востребована жителями, как и сам парк. Место это историческое, и решение, принятое относительно будущего парка, верное – здесь будет зона покоя, парк предназначен для спокойного времяпрепровождения, – заявил Франк. – Хочу особо поблагодарить губернатора Виктора Томенко за внимание к этому объекту – парк взят на баланс края, на реализацию мероприятий первого этапа выделено средств больше, чем предусматривалось изначально".
Кроме того, из краевого бюджета выделены средства на высадку 400 деревьев, а в будущем "Изумрудный" ждет масштабная реконструкция, которая продлится несколько лет.
В зеленой зоне на пересечении улиц Взлетной и Ускова специалисты собираются выложить тротуары из брусчатки, сделать искусственный водоем, установить лавочки и навесы для защиты от солнца.
Как пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, благоустройство должно быть завершено до 1 ноября.
Напомним, что 27 июля ООО "СК "Город" стало победителем аукциона на определение подрядчика для благоустройства общественных территорий. Окончательная стоимость работ составила 49,6 млн рублей.
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