Стало известно, о чем говорили Путин и Лукашенко

О содержании телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко рассказали в пресс-службе Кремля.
Они обсуждали обстановку в Белоруссии, которая усложнилась после президентских выборов.
"С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы, — уточнили в Кремле. — Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства".
Собеседники пришли к выводу, что необходимо укреплять союзнические отношения, которые "отвечают коренным интересам братских народов России и Белоруссии".
Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко была Светлана Тихановская, которая пошла на выборы после отказа ЦИК в регистрации инициативной группе ее мужа, Сергея.
После окончания президентских выборов в Белоруссии в стране начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил эти результаты.
10 августа в Минске во время столкновений со спецназом из-за взрыва самодельного устройства погиб протестующий. Кроме того, есть пострадавшие как среди участников акций протеста, так и среди силовиков. Счет идет на сотни.
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