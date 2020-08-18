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В Барнауле начали ремонтировать дорогу на улице Ползунова

, ИА "Амител"
Завершить работы планируют к 30 сентября
Фото: Barnaul.org

Фото: Barnaul.org

В рамках реализации программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Барнауле начался ремонт полотна на улице Ползунова. В ночь с 14 на 15 августа рабочие фрезеровали старое покрытие, а 17 августа приступили к устройству выравнивающего слоя.

Завершить ремонт дорожники должны не позднее 30 сентября. За это время им предстоит выполнить фрезерование, устройство выравнивающего слоя, установку бордюрного камня, устройство верхнего слоя покрытия, установку поребриков и ремонт тротуаров. Кроме того, на участке от Социалистического до Красноармейского появятся водоотводные сооружения.

В мэрии напомнили, что в 2020 году в дополнительный список вошли семь объектов на сумму 79,15 млн рублей:

  1. ул.Ползунова, от пр-кта Социалистического до пер.Ядринцева;
  2. ул.Власихинская, от ул.Шумакова до ул.Малахова;
  3. пер.Геблера, от ул.Партизанской до ул.Чкалова;
  4. ул.Рубцовская, от ул.Ткацкой до ул.Маяковского;
  5. ул.Чеглецова, от пр-кта Ленина до ул.Смирнова;
  6. ул.Песчаная, от пр-кта Красноармейского до ул.Папанинцев, 121;
  7. ул.Пушкина, от Красноармейского до ул.Челюскинцев
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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.08.2020 14:37
- гость -

В мэрии напомнили, что в 2020 году в дополнительный список вошли семь объектов на сумму 79,15 млн рублей:

В начале мэрия пусть сделает безопасными те дороги которые по плану.

Дорога по Антона Петрова и по Попова явно не безопасные.

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