В Барнауле начали ремонтировать дорогу на улице Ползунова

В рамках реализации программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Барнауле начался ремонт полотна на улице Ползунова. В ночь с 14 на 15 августа рабочие фрезеровали старое покрытие, а 17 августа приступили к устройству выравнивающего слоя.
Завершить ремонт дорожники должны не позднее 30 сентября. За это время им предстоит выполнить фрезерование, устройство выравнивающего слоя, установку бордюрного камня, устройство верхнего слоя покрытия, установку поребриков и ремонт тротуаров. Кроме того, на участке от Социалистического до Красноармейского появятся водоотводные сооружения.
В мэрии напомнили, что в 2020 году в дополнительный список вошли семь объектов на сумму 79,15 млн рублей:
- ул.Ползунова, от пр-кта Социалистического до пер.Ядринцева;
- ул.Власихинская, от ул.Шумакова до ул.Малахова;
- пер.Геблера, от ул.Партизанской до ул.Чкалова;
- ул.Рубцовская, от ул.Ткацкой до ул.Маяковского;
- ул.Чеглецова, от пр-кта Ленина до ул.Смирнова;
- ул.Песчаная, от пр-кта Красноармейского до ул.Папанинцев, 121;
- ул.Пушкина, от Красноармейского до ул.Челюскинцев
Комментарии
В мэрии напомнили, что в 2020 году в дополнительный список вошли семь объектов на сумму 79,15 млн рублей:
В начале мэрия пусть сделает безопасными те дороги которые по плану.
Дорога по Антона Петрова и по Попова явно не безопасные.