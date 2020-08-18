В администрации Барнаула наградили членов Общественной палаты IV созыва

В администрации Барнаула вручили награды членам Общественной палаты IV созыва. Чиновники поблагодарили членов палаты за продуктивную работу, пишет пресс-служба мэрии.
"Ваши предложения учитывались при принятии решений, касающихся различных аспектов городской жизни. Ваша активная гражданская позиция, вклад в развитие города достойны самой высокой оценки. Общественная палата в пятом созыве пополнилась новыми лицами, но это не значит, что мы с вами расстаемся. Хочется рассчитывать, что наше сотрудничество будет продолжаться и впредь, в различных форматах и качествах", — отметил Юрий Еремеев, который проводил торжественную церемонию.
Зампредседателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко отметил конструктивное взаимодействие Общественной палаты и депутатского корпуса, а председатель Общественной палаты города Барнаула Владимир Лопаткин поблагодарил коллег за работу.
Комментарии
За какой подвиг награды?
За что, какие цацки!!!, край в .опе, очнитесь!!!
За высокие зарплаты чиновников на Алтае. За ударную борьбу с отчетами по короне.
За хорошую жизнь народа,за высокие достижения,за прекрасные зарплаты у людей.