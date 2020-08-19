Алтайский губернатор поддержал заявку Барнаула на звание "Город трудовой доблести"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко одобрил инициативу администрации Барнаула о присвоении региональной столице звания "Город трудовой доблести". После заслушивания доклада мэра Вячеслава Франка правительство Алтайского края приняло решение поддержать заявку.
Если инициативу Барнаула поддержит АКЗС, правительство региона направит ходатайство о присвоении Барнаулу почетного звания "Город трудовой доблести" в Академию наук России. Краевой парламент рассмотрит этот вопрос 27 августа.
Как ранее писал amic.ru, администрация Барнаула подготовила заявку на присвоение столице Алтайского края почетного звания "Город трудовой доблести". Решение о поддержке мэрии в этом вопросе принято на заседании президиума регионального политсовета ЕР. В следующем году партия планирует поддержать аналогичные заявки от Бийска, Новоалтайска и Рубцовска.
Напомним, весной нынешнего года президент России Владимир Путин учредил новое высокое звание для городов, чьи жители в годы Великой Отечественной войны проявили трудовой героизм.
В городах трудовой доблести устанавливают стелу с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания, а в праздник Весны и Труда, День Победы и День города там проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты.
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