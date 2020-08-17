АКЗС рассмотрит вопрос присвоения Барнаулу звания "Город трудовой доблести"

В повестку сессии АКЗС 27 августа внесено ходатайство о присвоении Барнаулу звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Во время голосования инициативу поддержали 99,6% избирателей. Это 182 456 человек.
Чтобы реализовать задуманное, мэрия направила в АКЗС документы, подтверждающие, что городские предприятия и их работников награждали госнаградами за трудовые заслуги в период Великой Отечественной войны.
Если АКЗС и правительство Алтайского края поддержит инициативу, они обратятся к президенту России Владимиру Путину с соответствующим ходатайством.
Председатель АКЗС Александр Романенко уточнил, что региональный парламент намерен провести аналогичную процедуру и относительно других алтайских городов: Бийска, Новоалтайска и Рубцовска.
"Мы начнем с Барнаула, добиваясь для краевой столицы звания "Город трудовой доблести", подключая к этому не только депутатов регионального парламента, но и избранников, представляющих регион на федеральном уровне, – уточнил Романенко. – В последующие годы мы обязательно сделаем все возможное для присвоения высокого статуса Бийску, Новоалтайску и Рубцовску".
Напомним, что голосование по присвоению городам Алтайского края звания "Город трудовой доблести" проходило с 25 июня по 1 июля вместе с плебисцитом по поправкам в Конституцию. В итоге, несмотря на победу Барнаула, 2 июля Владимир Путин поддержал предложение дать звание сразу 20 городам России, среди которых нет ни одного из Алтайского края.
Комментарии
Может лучше статус города пивнушку, или торговых центров
Нужно пойти дальше и провести голосование и требовать с Владимира Путина наградить Барнаул орденом Акинфия Демидова первой степени. Ведь не зря потомки барнаульцев выплавили 100500 тонн золота и серебра для казны?
Опозорились по сбору документов для присвоения звания трудовой доблести
Теперь как попрошайки пошли Пыню упрашивать
У народа что-то изменится, если присвоят?
Какие чинушки работают у них уже давно это звание присвоено
А кто не работает, того почему-то не гонят от кормушки ссаными тряпками???