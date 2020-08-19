Житель Барнаула перевел 3 миллиона рублей мошенникам

53-летний житель Барнаула перевел мошенникам более 3 млн рублей, две трети из которых взял на себя в кредит. Об этом сообщили amic.ru в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Барнаулец поверил позвонившей ему девушке, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что с его счета мошенники пытаются похитить деньги.
Она заверила собеседника, что деньги можно сохранить, только если положить их на другой счет. Мужчина не заподозрил подвоха и перевел 858 тысяч рублей мошенникам.
"После этого "лжесотрудник" сообщила, что на имя заявителя в нескольких банках оформили кредиты и чтобы закрыть все операции, необходимо оформить их на себя, а денежные средства перевести на счет доверенного лица, — уточнили в полиции. — Мужчина оформил на себя кредит в размере более 2 миллионов рублей, а затем указанную сумму положил переводами на счет".
В общей сложности, за счет доверчивого барнаульца мошенники стали богаче более, чем на три миллиона рублей.
Спустя некоторое время у горожанина возникли подозрения, что его обманули. Он обратился в правоохранительные органы.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Они устанавливают личности подозреваемых. В частности, уже известно, что потерпевшему звонили из Московской области.
Комментарии
Мне сегодня звонили с номера +79999711364 лже сотрудница сбербанка втирала что с моей карты была попытка украсть деньги и карта заблокирована. Пароль ей надо было чтобы разблокировать. Какова наглость?
хорошо у меня нет карт. есть только игральные.
"уже известно, что потерпевшему звонили из Московской области"
не все так просто.
Звонят посредством IP-телефонии, подставляют любые номера.
Если вам звонят с номера 495..., это не Москва. А, скорее, Киев.
Оттуда уши большинства мошенников.
Ибо там безопасно, озорно, и обезжиривают виновных во всех бедах - москалей.
Беспредел
19.08.2020 18:51
- гость -
хорошо у меня нет карт. есть только игральные.
денег тоже нет?
19:09
Укрошизик, это ты?
Звонят ежедневно. Когда на... посылаю, почему то обижаются.
Дураков ещё лет на сто вперед припасено. Неужели так трудно прочитать договор и условия работы банка. Проверить личный кабинет. Или на крайний случай если с компьютером не в ладах то доехать до отделения банка.
19.08.2020 18:51
- гость -
хорошо у меня нет карт. есть только игральные.
А у меня только контурные...со школы...
А мне звонили и с первого коллекторского и рсв, хотя кредитов нет и просроченной тоже. Вот откуда они берут персональные данные- банкиры сливают!!!