Минспорта региона поддержит ледолазов после пожара в Барнауле

Министр спорта Алтайского края отреагировал на информацию о том, что при пожаре в барнаульском парке "Изумрудный" сгорел не только скалодром, но и весь инвентарь спортсменов.
В Instagram регионального Минспорта опубликовали обращение Алексея Перфильева, в котором он обещает оказать всю возможную поддержку алтайским ледолазам.
"Нами принято решение о поддержке энтузиастов и профессионалов не только словом, но и делом, – заявил Перфильев. – У нас есть современный скалодром на стадионе "Лабиринт" (возвели благодаря помощи "Фонда поддержки олимпийцев России"), который готов принять дополнительную группу спортсменов, найдем средства на инвентарь, пересмотрим расписание занятий".
Чиновник выразил уверенность, что ЧП не остановит развитие ледолазания в Алтайском крае.
Как ранее писал amic.ru, скалодром в парке "Изумрудный" загорелся днем 19 августа. Барнаульские спортсмены боятся, что потеря площадки для тренировок и инвентаря может поставить крест на участии сильнейших из них в международных соревнованиях.
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