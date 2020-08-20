Томский блогер, который летел в самолете с Алексеем Навальным, опубликовал видео, на котором слышны крики и стоны политика. В момент съемки Навальный находился в туалете, где у него и начались приступы.
На записи видно, как по салону проходит медик, и слышно, как от боли кричит сам Навальный. Позднее в соцсетях появилось еще одно видео, где снят момент госпитализации политика.
По неподтвержденной информации, его могли отравить психодислептиками. Официальных комментариев по данному факту нет.
Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, оппозиционер впал в кому. Его состояние оценивается как тяжелое.
Ранее amic.ru писал о том, что политику стало плохо на борту самолета Томск – Москва. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ.
Комментарии
никто ни разу не палица..
понятно что это это не сальмонеллы из чаечка
Томский блогер, который летел в самолете с Алексеем Навальным, опубликовал видео, на котором слышны крики и стоны политика
Вот беспринципный блогер, человек умирает, а он это снимает. Ничего личного, чисто блогер
Плохо, паскудно все это
В момент съемки Навальный находился в туалете
И что любитель мочить в сортирах не подозревается в этом страшном преступлении?
Ну всё, сакральная жертва принесена. Как вовремя. Щас нам отсыпят ещё санкций.
20.08.2020 13:44
гость
ему что, искусственное дыхание делать? Я понимаю, когда помощь требуется, ваша фраза уместна, но здесь то, что не так?
точно замочили в сортире....
Евгений 13:48
ага и Хабаровск с Минском покажутся детской шалостью
> 20.08.2020 13:46
> - гость -
> И что любитель мочить в сортирах не подозревается в этом страшном преступлении?
Да понятное дело, кто кроме него-то? Но его хитрый план провалился, и опять анонимусы в комментах раскрыли его страшный замысел, ну что ты будешь делать.
ему что, искусственное дыхание делать? Я понимаю, когда помощь требуется, ваша фраза уместна, но здесь то, что не так?
А мало ли ситуаций , когда и требуется, но подписчики ценнее. Безнравственно и неэтично.
"никто ни разу не палица.."
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А им пофиг. Даже хорошо, что все подумают на них - бояться больше будут. Возможно вова понервничал из-за Белоруссии. Людей пытаются запугать.
зато теперь мы знаем, что это не просто отравление продуктами
так орать с чего бы он стал, значит боли адские
А ведь многие, включая меня, этого ожидали ещё осенью 2018.
Блин, ничего не меняется, методы у забугорных уважаемых господ одни и те же. И люди-то умнее не становятся, из раза в раз ведутся на любую брехню про "кровавый режим"©®™
С кем Алексей был в туалете? Что они собирались делать? Был ли у Алексея опыт воздушного секса? Кто сумел незаметно покинуть воздушное судно сразу же после приземления? И это только малая часть вопросов над которыми мы с дедом ломаем головы.
Но его хитрый план провалился
Нет не провалился. Это успех. Замочить так чтобы все знали кто это сделал. И так жестоко чтобы у следующего за Навальным пропало желание добиваться справедливости.
так орать с чего бы он стал, значит боли адские
Необходимо срочно проверить ящик для отходов жизнедеятельности на предмет нахождения в нем дилдо огромного размера!!!!
Вот беспринципный блогер, человек умирает, а он это снимает. Ничего личного, чисто блогер.
.
Почему сразу умирает, откуда блогеру об этом известно? Вы не слышали как обожранные спайсами орут, не умирая, потом отходят и дальше живут. Только не совсем полноценные - крыша навсегда уезжает.
> 20.08.2020 13:52
> - гость -
> "никто ни разу не палица.."
> ---
> А им пофиг. Даже хорошо, что все подумают на них - бояться больше будут.
Ага. Властям сильно надо щас весь этот геморрой разгребать с будущими санкциями (которые будут), с демонстрациями и митингами (которые обязательно будут), с идиотством местечковых чиновников, которые эти демонстрации будут по-тупому пресекать (и это тоже обязательно будет).
Главное, бояться больше будут, ага.
Сложно быть известным, всегда найдутся люди, которые будут обгаживать все и вся даже, когда ты на грани жизни и смерти. Только люди ли это?
Я не из лагеря поклонников Навального, но и не из лагеря пляшущих на костях.
> 20.08.2020 13:55
> - гость -
> Но его хитрый план провалился
>
>Нет не провалился. Это успех. Замочить так чтобы все знали кто это сделал. И так жестоко чтобы у следующего за Навальным пропало желание добиваться справедливости.
Ты наверное мало на свете живёшь и не в курсе, что этот метод отработан в разного цвета и сорта майданах десятилетиями.
А может у тебя ещё и логический аппарат поломан, ибо пользу для наших властей от этого случая может видеть только идиот. Мы щас все эту "пользу" увидим.
Один уже помирал от инсульта, ага. На 3-й день выписали... И говорить не мог, и стонал... Опять театральное представление?
По неподтвержденной информации, его могли отравить психодислептиками. (с)
На фоне такой новости теперь объяснимы закидоны навального с зеленкой, отождествлением себя с "Родиной-матерью", крики на болотной к собравшимся своим сторонникам "вы бараны е#аные в рот".
Всегда и всем говорю: не надо в туалете тужиться через силу,может что-нибудь лопнуть.
П.Морозов, в Минске вот терпение лопнуло, в Хабаровске тоже и есть подозрение города будут только прибывать
Когда Ельцина с моста скинули, его рейтинг резко вырос. У Навального рейтинг вырос, когда его зеленкой облили. И сейчас если выживет, рейтинг вырастет. А если умрет, польза для оппозиции будет в разы больше. Власти надо сделать все, чтобы выжил
может что-нибудь лопнуть.
Проверено на себе? А что именно лопнуло?
20.08.2020 14:10
гость
Так что,нам теперь всем в самолёт?
есть подозрение города будут только прибывать
Города будут прибывать только если будет прибывать финансирование, бесплатно никто этим заниматься не будет, у большинства работа
Дилдо в санузле нашли ?
20.08.2020 14:01
Евгений
Евгеша, а кто тебе сказал, что у нас власти думают исключительно о какой-то пользе в более-менее долгосрочной перспективе? Наши чинуши дальше своего носа не видят, им куда важнее сиюминутная выгода: убрать Навального, чтоб больше некому было писать про их золотые яхты и замки, построенные на зарплату бюджетного чиновника, - а там хоть потоп! И пофиг, чем это им аукнется спустя совсем скорое время. Тем более, что основное бремя санкций расхлебывать будут не они, а вы, неуважаемые россияне.
cтоны парниши словившего кайф,но перебравшего-кому он нужен травить его,госпади?
20.08.2020 14:19
- гость -
А тебе зачем это? Свою коллекцию решил пополнить?
работа не волк, в лес не убежит
в Минске вот терпение лопнуло, в Хабаровске тоже
В Портланде и в Сиэтле сильно лопнуло. До этого в Гонконге. А еще раньше в Париже. И вообще по всей Франции
-гость- 14:22
Немцов сам застрелился?, Навальный сам отравился? Поверят?
ФБК же юридическое лицо, есть штат сотрудников, у Навального наверное зам есть, ФБК все равно будет работать, если будет финансирование.