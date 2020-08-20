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Душераздирающий крик. Очевидец опубликовал видео из самолета, где летел Навальный

, ИА "Амител"
Стоны оппозиционера были слышны по всему салону

Томский блогер, который летел в самолете с Алексеем Навальным, опубликовал видео, на котором слышны крики и стоны политика. В момент съемки Навальный находился в туалете, где у него и начались приступы.

На записи видно, как по салону проходит медик, и слышно, как от боли кричит сам Навальный. Позднее в соцсетях появилось еще одно видео, где снят момент госпитализации политика.

По неподтвержденной информации, его могли отравить психодислептиками. Официальных комментариев по данному факту нет. 

Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, оппозиционер впал в кому. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее amic.ru писал о том, что политику стало плохо на борту самолета Томск – Москва. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.08.2020 13:42
- гость -

никто ни разу не палица..
понятно что это это не сальмонеллы из чаечка

20.08.2020 13:44
гость

Томский блогер, который летел в самолете с Алексеем Навальным, опубликовал видео, на котором слышны крики и стоны политика

Вот беспринципный блогер, человек умирает, а он это снимает. Ничего личного, чисто блогер

20.08.2020 13:45
гость

Плохо, паскудно все это

20.08.2020 13:46
- гость -

В момент съемки Навальный находился в туалете

И что любитель мочить в сортирах не подозревается в этом страшном преступлении?

20.08.2020 13:48
Евгений

Ну всё, сакральная жертва принесена. Как вовремя. Щас нам отсыпят ещё санкций.

20.08.2020 13:49
- гость -


20.08.2020 13:44
гость

ему что, искусственное дыхание делать? Я понимаю, когда помощь требуется, ваша фраза уместна, но здесь то, что не так?

20.08.2020 13:50
- гость -

точно замочили в сортире....

20.08.2020 13:50
- гость -

Евгений 13:48
ага и Хабаровск с Минском покажутся детской шалостью

20.08.2020 13:50
Евгений

> 20.08.2020 13:46
> - гость -
> И что любитель мочить в сортирах не подозревается в этом страшном преступлении?

Да понятное дело, кто кроме него-то? Но его хитрый план провалился, и опять анонимусы в комментах раскрыли его страшный замысел, ну что ты будешь делать.

20.08.2020 13:51
гость

ему что, искусственное дыхание делать? Я понимаю, когда помощь требуется, ваша фраза уместна, но здесь то, что не так?

А мало ли ситуаций , когда и требуется, но подписчики ценнее. Безнравственно и неэтично.

20.08.2020 13:52
- гость -

"никто ни разу не палица.."
---
А им пофиг. Даже хорошо, что все подумают на них - бояться больше будут. Возможно вова понервничал из-за Белоруссии. Людей пытаются запугать.

20.08.2020 13:53
- гость -

зато теперь мы знаем, что это не просто отравление продуктами
так орать с чего бы он стал, значит боли адские

20.08.2020 13:53
Евгений

А ведь многие, включая меня, этого ожидали ещё осенью 2018.

Блин, ничего не меняется, методы у забугорных уважаемых господ одни и те же. И люди-то умнее не становятся, из раза в раз ведутся на любую брехню про "кровавый режим"©®™

20.08.2020 13:53
внук CALIBRа

С кем Алексей был в туалете? Что они собирались делать? Был ли у Алексея опыт воздушного секса? Кто сумел незаметно покинуть воздушное судно сразу же после приземления? И это только малая часть вопросов над которыми мы с дедом ломаем головы.

20.08.2020 13:55
- гость -

Но его хитрый план провалился

Нет не провалился. Это успех. Замочить так чтобы все знали кто это сделал. И так жестоко чтобы у следующего за Навальным пропало желание добиваться справедливости.

20.08.2020 13:56
внук CALIBRа

так орать с чего бы он стал, значит боли адские


Необходимо срочно проверить ящик для отходов жизнедеятельности на предмет нахождения в нем дилдо огромного размера!!!!

20.08.2020 13:57
Гость

Вот беспринципный блогер, человек умирает, а он это снимает. Ничего личного, чисто блогер.
.
Почему сразу умирает, откуда блогеру об этом известно? Вы не слышали как обожранные спайсами орут, не умирая, потом отходят и дальше живут. Только не совсем полноценные - крыша навсегда уезжает.

20.08.2020 13:57
Евгений

> 20.08.2020 13:52
> - гость -
> "никто ни разу не палица.."
> ---
> А им пофиг. Даже хорошо, что все подумают на них - бояться больше будут.

Ага. Властям сильно надо щас весь этот геморрой разгребать с будущими санкциями (которые будут), с демонстрациями и митингами (которые обязательно будут), с идиотством местечковых чиновников, которые эти демонстрации будут по-тупому пресекать (и это тоже обязательно будет).

Главное, бояться больше будут, ага.

20.08.2020 14:00
гость

Сложно быть известным, всегда найдутся люди, которые будут обгаживать все и вся даже, когда ты на грани жизни и смерти. Только люди ли это?
Я не из лагеря поклонников Навального, но и не из лагеря пляшущих на костях.

20.08.2020 14:01
Евгений

> 20.08.2020 13:55
> - гость -
> Но его хитрый план провалился
>
>Нет не провалился. Это успех. Замочить так чтобы все знали кто это сделал. И так жестоко чтобы у следующего за Навальным пропало желание добиваться справедливости.

Ты наверное мало на свете живёшь и не в курсе, что этот метод отработан в разного цвета и сорта майданах десятилетиями.

А может у тебя ещё и логический аппарат поломан, ибо пользу для наших властей от этого случая может видеть только идиот. Мы щас все эту "пользу" увидим.

20.08.2020 14:02
Дохтур

Один уже помирал от инсульта, ага. На 3-й день выписали... И говорить не мог, и стонал... Опять театральное представление?

20.08.2020 14:04
Гость

По неподтвержденной информации, его могли отравить психодислептиками. (с)

На фоне такой новости теперь объяснимы закидоны навального с зеленкой, отождествлением себя с "Родиной-матерью", крики на болотной к собравшимся своим сторонникам "вы бараны е#аные в рот".

20.08.2020 14:06
П.Морозов

Всегда и всем говорю: не надо в туалете тужиться через силу,может что-нибудь лопнуть.

20.08.2020 14:10
гость

П.Морозов, в Минске вот терпение лопнуло, в Хабаровске тоже и есть подозрение города будут только прибывать

20.08.2020 14:10
гость

Когда Ельцина с моста скинули, его рейтинг резко вырос. У Навального рейтинг вырос, когда его зеленкой облили. И сейчас если выживет, рейтинг вырастет. А если умрет, польза для оппозиции будет в разы больше. Власти надо сделать все, чтобы выжил

20.08.2020 14:12
Морозову

может что-нибудь лопнуть.

Проверено на себе? А что именно лопнуло?

20.08.2020 14:13
П.Морозов

20.08.2020 14:10
гость
Так что,нам теперь всем в самолёт?

20.08.2020 14:15
гость

есть подозрение города будут только прибывать

Города будут прибывать только если будет прибывать финансирование, бесплатно никто этим заниматься не будет, у большинства работа

20.08.2020 14:19
- гость -

Дилдо в санузле нашли ?

20.08.2020 14:21
- гость -


20.08.2020 14:01
Евгений


Евгеша, а кто тебе сказал, что у нас власти думают исключительно о какой-то пользе в более-менее долгосрочной перспективе? Наши чинуши дальше своего носа не видят, им куда важнее сиюминутная выгода: убрать Навального, чтоб больше некому было писать про их золотые яхты и замки, построенные на зарплату бюджетного чиновника, - а там хоть потоп! И пофиг, чем это им аукнется спустя совсем скорое время. Тем более, что основное бремя санкций расхлебывать будут не они, а вы, неуважаемые россияне.

20.08.2020 14:22
- гость -

cтоны парниши словившего кайф,но перебравшего-кому он нужен травить его,госпади?

20.08.2020 14:23
- гость -


20.08.2020 14:19
- гость -

А тебе зачем это? Свою коллекцию решил пополнить?

20.08.2020 14:23
гость

работа не волк, в лес не убежит

20.08.2020 14:24
гость

в Минске вот терпение лопнуло, в Хабаровске тоже

В Портланде и в Сиэтле сильно лопнуло. До этого в Гонконге. А еще раньше в Париже. И вообще по всей Франции

20.08.2020 14:26
-гость-

-гость- 14:22
Немцов сам застрелился?, Навальный сам отравился? Поверят?

20.08.2020 14:28
гость

ФБК же юридическое лицо, есть штат сотрудников, у Навального наверное зам есть, ФБК все равно будет работать, если будет финансирование.

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