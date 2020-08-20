Две новые школы распахнут свои двери в Барнауле 1 сентября

Две новые школы начнут свою работу в Барнауле 1 сентября. Речь идет о школах № 136 и № 137, которые расположены на улицах Взлетной и Шумакова соответственно. Об этом во время онлайн-брифинга 20 августа рассказал министр образования региона Максим Костенко.
По его словам, в целом в 2020 году в Алтайском крае появится 3100 новых мест в учебных заведениях. Это позволит сократить долю школьников, которые обучаются во вторую смену, до 15% против 16,5% в прошлом году. Это около 42 тысяч человек. Причем 23 тысячи из них приходится на Барнаул.
Как отметил Костенко, в плане образования регион подходит к демографическому пику. В этом году за парты алтайских школ сядут порядка 280 тысяч учеников, что на пять тысяч больше, чем в 2019-м. В следующем году показатель еще подрастет (по прогнозам, 283-284 тысячи учащихся), а вот уже с 2022-го, вероятно, будет снижение. По словам министра, тенденция наблюдается уже на примере нынешних первоклассников: если в 2019 году их в регионе насчитывалась 31 тысяча, то уже в нынешнем – порядка 30,5 тысячи.
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