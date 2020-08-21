В Алтайском крае начался сбор средств на восстановление сгоревшего скалодрома

Алтайская краевая федерация альпинизма начала сбор средств на строительство нового скалодрома взамен сгоревшего. Пост с призывом о помощи размещен на официальной странице АКФА в соцсети "ВКонтакте".
Напомним, что 19 августа в парке "Изумрудный" загорелся скалодром. Вероятной причиной называют короткое замыкание. На месте пожара остался лишь обгоревший остов конструкции. Огонь уничтожил все общественное и личное спортивное снаряжение, как уточняют в АКФА, ущерб от пожара составил около миллиона рублей.
Федерация призывает неравнодушных жертвовать средства на восстановление скалодрома и возрождение ледолазания в Алтайском крае.
Как ранее сообщил amic.ru, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев пообещал оказать поддержку энтузиастам и профессионалам не только словом, но и делом.
Комментарии