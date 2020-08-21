Врачи не нашли ядов в анализах Алексея Навального

Медики не нашли ядов в анализах оппозиционера Алексея Навального, сообщает Telegram-канал Baza.
"Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление", – сказал заместитель главного врача омской БСМП-1 Анатолий Калиниченко.
Ранее глава учреждения Александр Мухаровский заявил, что на данный момент рассматривается пять возможных диагнозов Навального, при этом ни одного из них он не назвал.
Кроме того, врач выступил против транспортировки политика в Германию до стабилизации состояния, поскольку перепады давления во время полета могут его удушить.
Как ранее сообщил amic.ru, директор ФБК Иван Жданов заявил, что в организме Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. По его словам, эту информацию он получил от сотрудника транспортной полиции, однако тот не стал раскрывать название вещества, ссылаясь на "тайну следствия".
Тем временем в Омск уже прибыл медицинский самолет, который должен доставить политика на лечение в немецкую клинику. Однако пока врачи выступают против перевозки, ссылаясь на нестабильное состояние Навального.
Комментарии
Но мы не считаем, что пациент перенес отравление
Ну это отлично. Тогда либо ставьте конкретный диагноз, а не гадайте 1/5, либо разводите руками, а заправленный самолёт в Германию уже ждёт
Да пьяный он, давно понятно.
заправленный самолёт в Германию уже ждёт
Ну ясно! У них задание забрать и убрать...
Не может быть!!! Как это не нашли следов отравления??? Это что же получается мне с дедом придется его трусы есть? Друзья, братья и прочие, кто не верит в эту ерунду сшитую белыми нитками, помогите мне с дедушкой!!!
не повезло CALIBRу с родственниками, дeбил растет
Возможен комплекс причин, следы алкоголя, стресс, пустой желудок, сахар высокий, это только то, о чем писали, и что вроде бы пока не опровергается, взлет, перепад давления. Из этого непонятно, почему такие крики от боли
Погиб на дуэли с Золотовым надо полагать.
Как так? А США уже санкции готовит...)
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Чай не пил какая сила, чай попил совсем ослаб...
***
В Кремле наверняка позаботятся о том, чтобы Алеша был жив и здоров. Обидно по чьей-то глупости или умыслу терять такого удобного власти "оппозиционера" Попутно выяснят, что он там себе в рот тащит и какие у него хронические болячки при этом. Так что всем переживальщикам отбой. Ждите информации и не паникуйте
21.08.2020 15:50
гость
Из этого непонятно, почему такие крики от боли
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С чего вы взяли, что это от боли? От боли так не кричат, так кричат (дурниной) когда чувствуют себя дурно (сознание мутится, трясет, тошнит, ломает и т.д.).
Как всегда - началось откровенное вранье! Чтобы не выпустить в Германию придумали яд опасный для окружающих, а теперича запускают версию об отсутствии яда!
21.08.2020 16:03
- гость -
Хорошо тому живется, у кого башка пуста...
ты вообще пытаешься серое вещество в голове работать заставить?
кто придумал то? Алешкин директор? ему же какой то мифический сотрудник транспортной полиции сообщил.
По сути гость 16:03 прав. Если родственники хотят чтобы Алексей Навальный лечился в другой больнице, то они имеют на это право. Всё остальное это бюрократические отмазки.
Силовики пресуют докторов. Доктора уже в показаниях путаются. Ждут пока следы выведутся, а потом можно и к немцам отправить. Какая-то нездоровая тема, что силовики знают больше родственников.
силовики знают больше родственников.
А их что, на детекторе лжи проверяли? Их показания подтвердились фактами? Сказать-то всё можно! У меня фантазия богатая, я ТАКОГО сейчас наверчу!
21.08.2020 15:50
- гость -
Родственничек-самозванец забавляется)
> 21.08.2020 16:03
> - гость -
> Как всегда - началось откровенное вранье! Чтобы не выпустить в Германию придумали яд опасный для окружающих
Придумал его директор ФБК, которому одна бабка сказала.
А Guest-то прав!
Выпустят однозначно. самолет не просто так пропустили, омские врачи поставят свой диагноз. За бугром тоже много заинтересованных что-нибудь страшненькое придумать.
Судя по ситуации, окажется банальное состояние здоровья+ что-нибудь наложилось.
С чего вы взяли, что это от боли? От боли так не кричат, так кричат (дурниной) когда чувствуют себя дурно (сознание мутится, трясет, тошнит, ломает и т.д.).
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А еще так кричат токсикоманы, употреблящие спайсы.
Если верить врачам, работающим с таким контингентом, к сожалению, лабораторно не всегда удается определить в физиологических выделениях и крови действующее вещество, лабораторные тесты не успевают за дурь-индустрией.
Возможно, так получилось и в случае с навальным.
Наркологи на сайте есть?
Наркологи на сайте есть?
Как у дурака фантиков. Самые именитые это Калибр и Мясной. У них еще куча ассистентов имеется. Гостями кличут.
- гость -
Как всегда - началось откровенное вранье! Чтобы не выпустить в Германию придумали яд опасный для окружающих, а теперича запускают версию об отсутствии яда!
ему дворник узбек Рашид сказал,а ему ейной бабы тетка Зухра ,та которая сестра Зулфии
добрейшая женчина , ей на базаре в Самарканде сапожниу Расул сказал.
Все было так предсказуемо:
1. Сначала озвучили был яд
2. Теперь не нашли следов отравления( ну кто бы сомневался)
3. Готовили к транспортировке( самолет уже там)
4. Теперь поступила указание- не пущать
Какое они имеют право не пускать!
Он, что заключенный.?
Врачи не имеет права решать и мешать, могут только советовать, а не запрещать. Но мы то все понимаем.
21.08.2020 16:41
Гость
Наркологи на сайте есть?
А вы разве не знали, что у нас как ни событие, так в интернете сразу куча специалистов по всем вопросам появляется? И политологи, и ракетчики, и специалисты по авиакатастрофам - в общем, по любому профилю. Так что сейчас ждем наплыв "наркологов".)))