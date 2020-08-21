Пятница, 21 Август, 16:57

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,77
€ 87,43
24°

946976 +4870
Обь
146см +14


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Врачи не нашли ядов в анализах Алексея Навального

, ИА "Амител"
Сейчас у медиков есть пять возможных диагнозов
Фото: inosmi.ru

Фото: inosmi.ru

Медики не нашли ядов в анализах оппозиционера Алексея Навального, сообщает Telegram-канал Baza.

"Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление", – сказал заместитель главного врача омской БСМП-1 Анатолий Калиниченко.

Ранее глава учреждения Александр Мухаровский заявил, что на данный момент рассматривается пять возможных диагнозов Навального, при этом ни одного из них он не назвал.

Кроме того, врач выступил против транспортировки политика в Германию до стабилизации состояния, поскольку перепады давления во время полета могут его удушить.

Как ранее сообщил amic.ru, директор ФБК Иван Жданов заявил, что в организме Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. По его словам, эту информацию он получил от сотрудника транспортной полиции, однако тот не стал раскрывать название вещества, ссылаясь на "тайну следствия".

Тем временем в Омск уже прибыл медицинский самолет, который должен доставить политика на лечение в немецкую клинику. Однако пока врачи выступают против перевозки, ссылаясь на нестабильное состояние Навального.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.08.2020 15:40
- гость -

Но мы не считаем, что пациент перенес отравление

Ну это отлично. Тогда либо ставьте конкретный диагноз, а не гадайте 1/5, либо разводите руками, а заправленный самолёт в Германию уже ждёт

21.08.2020 15:42
- гость -

Да пьяный он, давно понятно.

21.08.2020 15:44
- гость -

заправленный самолёт в Германию уже ждёт

Ну ясно! У них задание забрать и убрать...

21.08.2020 15:44
внук CALIBRа

Не может быть!!! Как это не нашли следов отравления??? Это что же получается мне с дедом придется его трусы есть? Друзья, братья и прочие, кто не верит в эту ерунду сшитую белыми нитками, помогите мне с дедушкой!!!

21.08.2020 15:50
- гость -

не повезло CALIBRу с родственниками, дeбил растет

21.08.2020 15:50
гость

Возможен комплекс причин, следы алкоголя, стресс, пустой желудок, сахар высокий, это только то, о чем писали, и что вроде бы пока не опровергается, взлет, перепад давления. Из этого непонятно, почему такие крики от боли

21.08.2020 15:51
- гость -

Погиб на дуэли с Золотовым надо полагать.

21.08.2020 15:52
- гость -

Как так? А США уже санкции готовит...)

21.08.2020 15:54
Владимир Владимирович Воронцов_yandex

***
Чай не пил какая сила, чай попил совсем ослаб...
***

21.08.2020 15:55
Guest

В Кремле наверняка позаботятся о том, чтобы Алеша был жив и здоров. Обидно по чьей-то глупости или умыслу терять такого удобного власти "оппозиционера" Попутно выяснят, что он там себе в рот тащит и какие у него хронические болячки при этом. Так что всем переживальщикам отбой. Ждите информации и не паникуйте

21.08.2020 16:01
- гость -

21.08.2020 15:50
гость
Из этого непонятно, почему такие крики от боли
------
С чего вы взяли, что это от боли? От боли так не кричат, так кричат (дурниной) когда чувствуют себя дурно (сознание мутится, трясет, тошнит, ломает и т.д.).

21.08.2020 16:03
- гость -

Как всегда - началось откровенное вранье! Чтобы не выпустить в Германию придумали яд опасный для окружающих, а теперича запускают версию об отсутствии яда!

21.08.2020 16:08
- гость -


21.08.2020 16:03
- гость -


Хорошо тому живется, у кого башка пуста...

ты вообще пытаешься серое вещество в голове работать заставить?

кто придумал то? Алешкин директор? ему же какой то мифический сотрудник транспортной полиции сообщил.

21.08.2020 16:14
- гость -

По сути гость 16:03 прав. Если родственники хотят чтобы Алексей Навальный лечился в другой больнице, то они имеют на это право. Всё остальное это бюрократические отмазки.

21.08.2020 16:18
бур

Силовики пресуют докторов. Доктора уже в показаниях путаются. Ждут пока следы выведутся, а потом можно и к немцам отправить. Какая-то нездоровая тема, что силовики знают больше родственников.

21.08.2020 16:24
Гы

силовики знают больше родственников.

А их что, на детекторе лжи проверяли? Их показания подтвердились фактами? Сказать-то всё можно! У меня фантазия богатая, я ТАКОГО сейчас наверчу!

21.08.2020 16:27
- гость -

21.08.2020 15:50
- гость -

Родственничек-самозванец забавляется)

21.08.2020 16:29
Евгений

> 21.08.2020 16:03
> - гость -
> Как всегда - началось откровенное вранье! Чтобы не выпустить в Германию придумали яд опасный для окружающих

Придумал его директор ФБК, которому одна бабка сказала.

21.08.2020 16:30
- гость -

А Guest-то прав!

21.08.2020 16:33
гость


Выпустят однозначно. самолет не просто так пропустили, омские врачи поставят свой диагноз. За бугром тоже много заинтересованных что-нибудь страшненькое придумать.
Судя по ситуации, окажется банальное состояние здоровья+ что-нибудь наложилось.

21.08.2020 16:41
Гость

С чего вы взяли, что это от боли? От боли так не кричат, так кричат (дурниной) когда чувствуют себя дурно (сознание мутится, трясет, тошнит, ломает и т.д.).
*
А еще так кричат токсикоманы, употреблящие спайсы.
Если верить врачам, работающим с таким контингентом, к сожалению, лабораторно не всегда удается определить в физиологических выделениях и крови действующее вещество, лабораторные тесты не успевают за дурь-индустрией.
Возможно, так получилось и в случае с навальным.
Наркологи на сайте есть?

21.08.2020 16:45
- гость -

Наркологи на сайте есть?


Как у дурака фантиков. Самые именитые это Калибр и Мясной. У них еще куча ассистентов имеется. Гостями кличут.

21.08.2020 16:49
- гость -


- гость -
Как всегда - началось откровенное вранье! Чтобы не выпустить в Германию придумали яд опасный для окружающих, а теперича запускают версию об отсутствии яда!

ему дворник узбек Рашид сказал,а ему ейной бабы тетка Зухра ,та которая сестра Зулфии
добрейшая женчина , ей на базаре в Самарканде сапожниу Расул сказал.

21.08.2020 16:49
- гость -

Все было так предсказуемо:
1. Сначала озвучили был яд
2. Теперь не нашли следов отравления( ну кто бы сомневался)
3. Готовили к транспортировке( самолет уже там)
4. Теперь поступила указание- не пущать
Какое они имеют право не пускать!
Он, что заключенный.?
Врачи не имеет права решать и мешать, могут только советовать, а не запрещать. Но мы то все понимаем.

21.08.2020 16:50
Guest

21.08.2020 16:41
Гость
Наркологи на сайте есть?

А вы разве не знали, что у нас как ни событие, так в интернете сразу куча специалистов по всем вопросам появляется? И политологи, и ракетчики, и специалисты по авиакатастрофам - в общем, по любому профилю. Так что сейчас ждем наплыв "наркологов".)))

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
16:45
В больницах Алтайского края внедрят алгоритм наблюдения за хроническими больными 0
16:33
Еще одна пара барнаульских врачей, работающих в "красной зоне", создала семью 3
16:17
Вертолет совершил жесткую посадку в Сибири 0
16:05
Центр "Мой бизнес" проводит бесплатный семинар по документам для экспортной торговли 0
15:50
Налоговая политика в Алтайском крае "сделала поправку" на местные бюджеты 0
15:36
Цены будут выше. Как общепит Барнаула пережил простой и кому придется уйти с рынка 1
15:31
Врачи не нашли ядов в анализах Алексея Навального 25
15:19
Пропавшего в Барнауле мужчину нашли мертвым 0
15:07
20 многоквартирных домов Барнаула на сутки останутся без горячей воды 2
14:57
В Алтайском крае начался сбор средств на восстановление сгоревшего скалодрома 3
14:46
Алтайский край вошел в топ-20 регионов по приросту больных COVID-19 0
14:32
Одаренные российские школьники могут получить по 125 тысяч рублей 0
14:20
В ООН косвенно признали жителей Крыма россиянами 1
14:07
Алтайский клуб закрыли за вечеринку во время пандемии 2
13:55
Световое шоу и воздушные шары. Как отпразднуют День государственного флага в Барнауле 2
13:43
Стоимость внутренних перелетов в России упала почти в два раза 6
13:30
Виктор Томенко общается с врачами и учителями в алтайских районах 0
13:18
Один против четверых. В МВД рассказали о стрельбе в Барнауле 15
13:06
Директор ФБК: в организме Алексея Навального обнаружили яд, опасный для окружающих 42
12:58
Стало известно имя самого богатого ректора Алтайского края 4
12:45
Врачи запретили перевозить Навального на лечение в Германию 26
12:32
Алтайский край остается в "красной зоне" по распространению COVID-19 1
12:19
Двое детей из Алтайского края пострадали в ДТП на Чуйском тракте 1
12:05
Алтайский депутат рассказал, как избежать интереса силовиков к своим доходам 9
11:53
Как будут учиться школьники Алтайского края в новом учебном году 35
11:40
74 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае 4
11:34
Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае 0
11:23
От яхты до комбината. Где применяют системы и электрощиты от алтайского бизнесмена 2
11:10
В Омском Минздраве рассказали о состоянии Алексея Навального 17
10:55
Очевидцы: в Барнауле неизвестный выстрелил в пьяного подростка 12
10:44
В Белом доме из-за отравления Навального готовы поссориться с Кремлем 37
10:31
1 сентября в Горном Алтае проведут мини-линейки 0
10:19
"Ашан" уволил несколько десятков сотрудников из-за подозрения в коррупции 5
10:07
Точка роста предпринимателей. На АТР-2020 будет работать площадка центра "Мой бизнес" 0
09:56
"Спрос просто колоссальный". В Барнауле почти не осталось свободных квартир в аренду 33
09:46
Адвокат Ефремова заявил, что личность сидевшего за рулем во время ДТП установлена 18
09:34
В Республике Алтай выявили 33 новых случая заболевания COVID-19 1
09:20
Новосибирск возобновил международное авиасообщение 2
09:06
76% домов Барнаула подготовлены к зиме 0
08:52
Умер осужденный за растление ребенка алтайский священник 3
08:40
СМИ: за Алексеем Навальным отправили самолет из Германии 79
08:28
Алтайские охотники могут получить лицензию на добычу зайца, лисы, волка и корсака 20
08:15
Барнаульские автоинспекторы ночью перекроют улицы и будут искать пьяных водителей 13
08:03
Масляков, Озеров и удивительный салют. Как Барнаул впервые праздновал День города 28
07:48
Ученые доказали, что существует простой способ избежать преждевременной смерти 1
07:35
За кем должок. В БГЭС назвали злостных неплательщиков среди управляющих компаний 6
07:19
Люди будут есть всегда. Новые кафе Барнаула, которым не помешал открыться коронавирус 3
07:04
Новый Samsung для отличной учебы. "Билайн" дарит скидку на смартфон и аксессуары 1
06:49
В Алтайском крае выбрали медиков для награждения за борьбу с коронавирусом 7
06:33
Отель для самых отчаянных. В Перу предлагают отдых прямо на скале 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.