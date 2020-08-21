Врачи запретили перевозить Навального на лечение в Германию

Главврач омской больницы БСМП-1 Алексей Мухаровский заявил, что Навальный находится в нестабильном состоянии и не может быть перевезен в Германию. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в Twitter.
По мнению врачей, решения родственников для транспортировки больного недостаточно. При этом самолет из Германии, который в пятницу утром отправился для перевозки Навального в немецкую клинику, должен приземлиться в Омске примерно через час и, даже не смотря на решение врачей, не стал разворачиваться.
Ярмыш отметила, что до последнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. "Запрет на перевозку Навального – это покушение на его жизнь", – добавила пресс-секретарь.
Напомним, что 20 августа у Алексея Навального резко ухудшилось самочувствие во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где Навального госпитализировали. Сейчас политик находится в коме второй степени, его дыхание поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. Предварительный диагноз – отравление неустановленным веществом.
Как сообщили утром 21 августа в Минздраве Омской области, состояние политика пока остается без изменений.
Ночью 21 августа стало известно о планах перевезти Навального на лечение в Германию. Самолет за ним направила немецкая организация Cinema for Peace Foundation. Он должен был вылететь около 1:00 по московскому времени.
Комментарии
Самолет приземлится через 10 минут.
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Да пофигу мнение врачей! Что они могут знать про здоровье человека! Понятно же, что Алекса хочет добить "кровавый режим"©®™
"самолет даже не смотря на решение врачей, не стал разворачиваться"
Что за бред? Куда разворачиваться? Он с пустыми баками подлетает. Ему как минимум заправиться надо.
Под ответственность родственников должны отдать, иначе те бучу раздуют
Никогда такого не было и вот опять...
1 сентября 2004 года чеченские боевики захватили школу в Беслане. Узнав об этом, журналистка «Новой газеты» Анна Политковская решила лететь на место теракта, чтобы провести переговоры и, возможно, привлечь к ним президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова.
В самолете по пути в Ростов-на-Дону Политковская отказалась от бортового питания и попросила только чая, и уже через несколько минут ей стало плохо. После посадки ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.
Спустя два года Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве.
«Хроника объявленной смерти» - российский вариант...
Думаю отдадут. Родственники распишутся, что под их ответственность и до свидания. А там, как получится. Если только нет оперативных сведений, что у родственников есть мотив, чтобы он не выжил