Уроженца Барнаула признали игроком матча в РПЛ

Бывший футболист барнаульского "Динамо" Юрий Дюпин стал лучшим игроком в матче "Рубина" против ЦСКА.
Вратарь казанского клуба помог своей команде выиграть выездной поединок 4-го тура РПЛ со счетом 2:1.
В концовке встречи при счете 1:1 32-летний голкипер дважды подряд спас свою команду от второго пропущенного гола.
Практически сразу после этого казанцы забили победный мяч. В итоге Дюпина признали лучшим игроком матча.
После игры главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Матч Премьер" отметил весомый вклад голкипера в успехи команды.
"Я рад, что мы имеем в составе такого сильного вратаря. Юра был очень расстроен, что начало сезона проходило не так, как хотелось бы ему, потому что в том году он сыграл 13 матчей в сезоне на ноль, – заявил Слуцкий. – Это лучший показатель наряду с Беленовым (вратарь "Уфы"). Вот в этом году мы пока еще ни разу на ноль не сыграли. Но то, как сегодня играл Дюпин, может быть, стоит нескольких матчей на ноль".
Напомним, Дюпин родился в Барнауле. В сезоне 2011/12 годов играл за барнаульское "Динамо". Позже в карьере игрока были новокузнецкий "Металлург", хабаровский СКА, краснодарская "Кубань", махачкалинский "Анжи". С 2018 года Дюпин защищает ворота казанского "Рубина".
Комментарии