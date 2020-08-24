Лукашенко вышел с автоматом из вертолета в Минске. Видео

Вертолет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко приземлился на территории Дворца Независимости в Минске, неподалеку от которого были протесты. Видео этого момента первым опубликовал Telegram-канал "Пул первого".
На главе государства был бронежилет, а в руках – автомат. Правда, наблюдательные журналисты заметили, что оружие без магазина с патронами.
После приземления Лукашенко за руку поздоровался с мужчиной в военной форме. Предположительно, это министр обороны республики Виктор Хренин.
Как ранее сообщал amic.ru, Лукашенко предложил принять в стране новую Конституцию, после чего сразу же пройдут повторные выборы президента, парламента и местных органов власти.
Напомним, что уже две недели в Белоруссии проходят акции протестов против результатов президентских выборов, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80% голосов.
Масштабная акция 23 августа собрала больше 100 тысяч протестующих. Они скандировали "Уходи!".
Лукашенко вышел из вертолета с автоматом в руках https://t.co/pkoRXYtqmK pic.twitter.com/Yr7MTZJCCI— РИА Новости (@rianru) August 23, 2020
Комментарии
А наш из бункера носа ни суёт
Он забыл надеть каску. Зря.
Сначала довел ситуэйшн до маразма...лечиться, лечиться и лечиться, как завещал великий Ленин
Бульбашу походу пора уже тикать пока ещё возможность есть
параноик
Фашист против мирных протестов готов оружие применять?!
колхозник под Альенду косит, только АКС-74У без магазина )))
24.08.2020 07:22
месный
не надо никуда "тикать", пусть пощупает за вымя мировую общественность, этот опыт пригодится. и общественность отрезвит.
Бак гремит все сильнее
Августовским воскресным вечером старик Козладоев вышел на кухню в сумрачном состоянии души. Ну, во-первых, посудите сами, жидкие заработки на протестах против всего и всех уже не давали старику возможности даже посидеть вечерок в пивбаре, что в соседнем переулке, а во-вторых, старик вовсе перестал понимать происходящее в последнее время. Отменены народные гуляния, волнения, где старик мог бы заработать свою трудовую копейку, выражая свое волеизъявление, чужое или не выражая ничего вовсе, чисто в массовке, раздавая листовки, в зависимости от гонорара
24.08.2020 08:05
технарь
Мировая общественность его самого за вымя пощупает! Фюррерствовать щас очень не в трене! Как бы в Гааге отвечать не пришлось за дела свои.
24.08.2020 08:30
- гость -
Эт ты трудовые будни провокатора описал.
Напомним, что уже две недели в Белоруссии проходят акции протестов
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Как же хорошо, что есть Белоруссия, Украина, Леша Подвальный, Хлопки и взрывы газа!!!
Столько ярких новостей, что совершенно необязательно писать об /акциях протестов в Хабаровске, которые проходят ЕЖЕДНЕВНО на протяжении полутора месяцев и собирают многотысячные толпы людей!
Вчера в Лимпопо забастовка рикшей началась, почему АМИк молчит ???
МОЛОДЕЦ. ТАК ДЕРЖАТЬ.
Тихо шифером шурша крыша едет не спеша.