Более 1200 жителей Алтайского края прошли вакцинацию от гриппа

Первые 1202 человека прошли вакцинацию от гриппа в Алтайском крае, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59".
Как ранее сообщал amic.ru, первая партия вакцины прибыла в регион 21 августа. В нынешнем году планируется, что прививку получат не менее 60% жителей края, а среди групп риска значение достигнет 75%.
Массовая вакцинация в регионе должна начаться с сентября. Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали ставить прививку от гриппа со второй половины августа или в сентябре. При этом особой разницы между отечественными и зарубежными препаратами нет, и все они дают достаточный уровень иммунизации.
Комментарии
Что за заголовки, вакцинация еще не начиналась, а большая часть населения УЖЕ привито, так врать талант нужен
Могут, а не должны