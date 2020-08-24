Главврач омской больницы заявил о спасенной жизни Навального

Омским врачам удалось спасти жизнь оппозиционера Алексея Навального. Об этом во время пресс-конференции заявил главврач городской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский. Как отметил медик, врачи работали с Навальным как с любым другим пациентом.
Сам Мураховский написал письмо в клинику "Шарите" в Германии и предложил передать все результаты обследований оппозиционера. Немецкие медики выразили благодарность российскому коллеге и заявили, что "тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти", сообщает РИА "Новости".
Как уже сообщал amic.ru, Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета, следующего из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске. Оппозиционера доставили в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза поставили "отравление неустановленным психодислептиком (галлюциногеном)".
Днем 22 августа Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите".
Комментарии
супруга Навального «пять раз встречалась с врачами» и лично с Мураховский, но в итоге не поблагодарила.
По ее агрессивной манере поведения в этой ситуации и так было понятно, что на слово "спасибо" времени не найдется. Все вокруг подлецы, только она и муж герои.
Смысл писать и предлагать немецкой клинике рез-ты анализов? Почему сразу их не передать на руке жене при выписке?
Диагноз этот т.н. врач пущай назовет! Нарушение обмена веществ это ведь не диагноз! И что конторские в его кабинете забыли не говорит...
24.08.2020 14:06
- гость -
Смысл в том что этот предлагает торг! В обмен на результаты обследований хлопчик хочет участвовать в процессе лечения политика Навального!!!
"Шарите" заявило,что отравления не было.
И что конторские в его кабинете забыли не говорит..
А что забыли 3 микроавтобуса немецкой полиции в немецкой клинике, не хотите спросить?
"Так что то, что рассказывают нам сейчас врачи — это ложь. Эта ложь намеренная. Они знают, что это ложь. Они знают, что они пытаются ввести нас в заблуждение. Это политическое покушение на политического деятеля, совершенное в момент определенной политической необходимости" - С. Пархоменко.
политическое покушение на политического деятеля, совершенное в момент определенной политической необходимости"
какой необходимости? Поднять рейтинг затухающей политической звезды?
хлопчик хочет участвовать в процессе лечения политика Навального!!!(с)
Из чего вы сделали вывод? Или фантазии?
Это политическое покушение на политического деятеля,
Хосидя!!!!!!!Это деятель?????А что,трищ Пархоменко медицинская светила?Хто все эти люди?????????
Главврач решил что "сам себя не похвалишь - никто не похвалит".
А почему не отдавал Навального? С боем пришлось забирать через Европу. Почему результаты обследований вместе с пациентом не передал?
Надеюсь, ФБК еще копнет под него.
24.08.2020 14:23
- гость -
Попкорном уже запасся, оракул ты наш?
Да, Навальный политический деятель № 1 в России! Это знает весь мир, и именно поэтому Навальному был обеспечен прием в аэропорту лично от А. Меркель!
С боем пришлось забирать через Европу.
Через границу пробивались или партизаны вывозили?
24.08.2020 14:06
- гость -
Смысл писать и предлагать немецкой клинике рез-ты анализов? Почему сразу их не передать на руке жене при выписке?
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Возможно, в данном случае речь идет об образцах материалов, взятых у навального для исследований.
Что уж распереживались? Скачок содержания глюкозы в крови, без разницы по какой причине, это не единовременное расстройство типа поноса, а системное. Если выявят немцы преддиабет или диабет - будет подтверждение омского диагноза. Его сколько нет (диагноза)? Результатов анализов ждут? Им можно, а Омской больнице нельзя?
24.08.2020 14:25
гость,они летели на ероплане зигзагами,и задом наперед,чтоб никто не догадался!
24.08.2020 14:25
гость
Тошнит уже от вашего ерничества.
Меркель помогала, президент Финляндии лично Путину звонил.
И это не смешно, это стыдно.
24.08.2020 14:06
- гость -
Смысл писать и предлагать немецкой клинике рез-ты анализов? Почему сразу их не передать на руке жене при выписке?
*
Вы текст самого письма прочтите, что предлагает главврач, и найдите разночтение с предложениями главврача в новости.
Как прикрепить здесь файл с текстом главрача?
Наберите в поисковике
письмо мураховского в клинику шарите текст
Читайте и сравнивайте.
Меркель помогала, президент Финляндии лично Путину звонил.
И это не смешно, это стыдно.
Стыдно что? Что человека под подпиской о невыезде хотят срочно перевезти в заграничную клинику? Что у него оказались подвязки у Меркель и президента Финляндии? Один кортеж в Берлине чего только стоит
странно
откуда к амику столько внимания в новостях про овального??
кому это надо?
- Что случилось с Троцким?
- Нарушение обмена веществ.
- И что же его нарушило?
- Ледоруб.
В новости: "Сам Мураховский написал письмо в клинику "Шарите" в Германии и предложил передать все результаты обследований оппозиционера."
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В письме главного врача А.Г.Мураховского германским коллегам:
"Таким образом, мы обладаем результатами проведённых пациенту обследований, образцами биологических жидкостей, результатами сбора анамнеза и описанием хода проведённого лечения.
Беспокоясь о состоянии и интересах пациента, с согласия родных А.Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента".
Немецкие медики выразили благодарность российскому коллеге и заявили, что "тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти"
Омский врач на всякий случай это сообщил, мало ли как повернется, может Навальный ему благодарен будет, деньги у него есть