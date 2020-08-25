Десять главврачей Алтайского края заработали более 2 млн рублей

Минздрав опубликовал декларацию о доходах главврачей подведомственных медицинских учреждений за 2019 год. Десять из них в минувшем году заработали свыше 2 млн рублей.
Больше всех задекларировал главный врач Стоматологической поликлиники Бийска Михаил Анашкин – около 9,3 млн рублей. Далее идет глава краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов – порядка 7 млн рублей. Замыкает тройку главврач Алейской ЦРБ Галина Недорезова с заработком почти 3,6 млн.
Руководитель краевой офтальмологической больницы Елена Деханд отчиталась о 3 млн рублей, а ее коллега из бийской психиатрической больницы Виктор Лапенков – о 2,9 млн.
Замкнули десятку получивших наибольшую прибыль главврачей Юрий Трибунский (КГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер, г. Бийск", 2,6 млн), Елена Желонкина (КГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника № 1, г. Барнаул", 2,3 млн), Алексей Бракоренко (КГБУЗ "Городская больница, г. Заринск", 2,1 млн), Анна Каркавина (КГБУЗ "Городская больница № 4, г. Барнаул", 2,1 млн) и Александр Михайлык (КГБУЗ "Кулундинская ЦРБ", 2,05 млн).
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, сколько в 2019 году заработали первые лица Алтайского края. Так, губернатор Виктор Томенко задекларировал порядка 4,3 млн рублей, а глава Барнаула Вячеслав Франк отчитался почти за 1,8 млн.
Комментарии
может правильнее сказать - получили?
А в больницу по полису не попасть.
А если и пойдешь, то бестолку: ближайший талончик к узкому специалисту через 2 месяца.
А сейчас еще и завал полнейший там. Плановый прием не вели полгода, все легкие случаи превратились в тяжелые и хронические.
Вот и всё встало на свои места... Зарплату поднимают и поднимают медикам, а они всё недовольны. Видно вливание денегт не всем медработникам идет в рост.