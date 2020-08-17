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Без собственности, но с автомобилем: мэр Барнаула раскрыл доходы за 2019 год

, ИА "Амител"
Градоначальник заработал менее 2 млн рублей
Фото: altai-mitropolia.ru

Фото: altai-mitropolia.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк отчитался о доходах за 2019 год. Мэр задекларировал 1,759 млн рублей. Для сравнения, год назад доход Франка составлял 1,776 млн рублей. Сведения размещены на сайте мэрии.

Согласно документу, у градоначальника нет какого-либо имущества на праве собственности. В пользовании находится жилой дом (230 кв. м) и земельный участок (1727 кв. м), которые принадлежат супруге. Передвигается Вячеслав Франк на Hundai IX35. Жена мэра за прошлый год доход не декларировала.

Замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов за 2019 год заработал 1,854 млн рублей. Первый замглавы по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков отчитался за 1,75 млн рублей. Еще один заместитель Франка, руководитель аппарата Юрий Еремеев задекларировал 1,395 млн рублей.

Что касается глав районов Барнаула, здесь самый высокий доход у Вячеслава Новикова (2,158 млн рублей), который возглавляет Октябрьский район. Далее расположились глава Железнодорожного района города Михаил Звягицев (1,809 млн рублей), руководители Индустриального района Сергей Татьянин (1,674 млн рублей), Ленинского района Александр Михалдыкин (1,665 млн рублей) и Центрального района Максим Сабына (1,642 млн рублей)

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

17.08.2020 10:54
- гость -

лицо города...
докатились

17.08.2020 10:55
- гость -

Уважаю Франка. Но работа у него такая не благодарная.

17.08.2020 10:59
- гость -

Такого звания нет, ни у кого еще, поэтому это, мы стоим вот здесь, в первых.. хорошо

17.08.2020 11:02
- гость -

Бедненькие...может скинемся им?

17.08.2020 11:12
Гость

Бедный те нищий город Барнаул. А чиновники и их жёны вне декларации конечно так жить можно....

17.08.2020 11:15
- гость -

так праильна ,у новикова пенсия а ее никак не спрятать))

17.08.2020 11:16
Гость

17.08.2020 10:55
- гость -
Его туда палкой гнали? Пусть идёт в сантехники-там больше уважения.

17.08.2020 11:40
- гость -

1116 Назовите хоть одного хорошего главу. Любого уровня.

17.08.2020 12:02
- гость -

хоть бухой не гоняет и на том мерси , да?

17.08.2020 12:24
Ледокол

Видать пропивает все... вот и нет имущества...

17.08.2020 12:58
1

Лимита нашаааа

17.08.2020 13:51
Зверь убийца

Бедооолагаааааа =((((((((((((((((((((((((((((((((((((

17.08.2020 13:51
Зверь убийца

Как жеее мнее тебя жаааааааааааалко тАААА =((((((((((((((((((((

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