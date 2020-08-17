Глава Барнаула Вячеслав Франк отчитался о доходах за 2019 год. Мэр задекларировал 1,759 млн рублей. Для сравнения, год назад доход Франка составлял 1,776 млн рублей. Сведения размещены на сайте мэрии.
Согласно документу, у градоначальника нет какого-либо имущества на праве собственности. В пользовании находится жилой дом (230 кв. м) и земельный участок (1727 кв. м), которые принадлежат супруге. Передвигается Вячеслав Франк на Hundai IX35. Жена мэра за прошлый год доход не декларировала.
Замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов за 2019 год заработал 1,854 млн рублей. Первый замглавы по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков отчитался за 1,75 млн рублей. Еще один заместитель Франка, руководитель аппарата Юрий Еремеев задекларировал 1,395 млн рублей.
Что касается глав районов Барнаула, здесь самый высокий доход у Вячеслава Новикова (2,158 млн рублей), который возглавляет Октябрьский район. Далее расположились глава Железнодорожного района города Михаил Звягицев (1,809 млн рублей), руководители Индустриального района Сергей Татьянин (1,674 млн рублей), Ленинского района Александр Михалдыкин (1,665 млн рублей) и Центрального района Максим Сабына (1,642 млн рублей)
Комментарии
лицо города...
докатились
Уважаю Франка. Но работа у него такая не благодарная.
Такого звания нет, ни у кого еще, поэтому это, мы стоим вот здесь, в первых.. хорошо
Бедненькие...может скинемся им?
Бедный те нищий город Барнаул. А чиновники и их жёны вне декларации конечно так жить можно....
так праильна ,у новикова пенсия а ее никак не спрятать))
17.08.2020 10:55
- гость -
Его туда палкой гнали? Пусть идёт в сантехники-там больше уважения.
1116 Назовите хоть одного хорошего главу. Любого уровня.
хоть бухой не гоняет и на том мерси , да?
Видать пропивает все... вот и нет имущества...
Лимита нашаааа
Бедооолагаааааа =((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Как жеее мнее тебя жаааааааааааалко тАААА =((((((((((((((((((((