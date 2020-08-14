Члены правительства Алтайского края отчитались о доходах за 2019 год. Рекордсменом стал "политический" вице-губернатор Денис Губин, задекларировавший почти 18 млн рублей. Губернатор Виктор Томенко отчитался за 4,264 млн рублей, в прошлом году у него было 5,58 млн рублей. Сведения размещены на сайте регионального кабмина.
Среди заместителей Томенко самый большой доход у Дениса Губина — 17,991 млн рублей. Такая сумма сложилась из зарплаты в краевом правительстве, выплат по прежнему месту работы и средств от продажи недвижимости в Москве.
На втором месте по уровню доходов оказался "промышленный" вице-губернатор Александр Климин — 7,152 млн рублей. Доход сложился из зарплаты в правительстве края и выплат по прежнему месту работы.
Остальные заместители губернатора показали примерно одинаковые результаты. Так, руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь заработал 3,798 млн рублей, "аграрный"вице-губернатор Александр Лукьянов — 3,449 млн рублей, еще один зампред Иван Кибардин — 3,38 млн рублей, министр финансов и одновременно замгубернатора Данил Ситников — 3,251 млн рублей, "социальный" вице-губернатор Ирина Долгова — 3,237 млн рублей, заместитель главы кабмина, отвечающий за ЧС, Игорь Степаненко — 3,176 млн рублей.
Достаточно состоятельными оказались и краевые министры. Здесь безусловный лидер министр спорта Алексей Перфильев — 7,902 млн рублей. Доход сложился из зарплаты и средств от продажи недвижимого имущества. Далее расположился министр образования и науки Максима Костенко - 6,489 млн рублей. Доход состоит из зарплаты и реализации недвижимости. Замыкает тройку министр транспорта Александр Дементьев — 3,486 млн рублей.
Последующие места заняли: министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин — 3,309 млн рублей, министр соцзащиты Наталья Оськина — 3,242 млн рублей, министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов — 3,149 млн рублей, министр здравоохранения Дмитрий Попов — 3,069 млн рублей, министр культуры Елена Безрукова — 2,962 млн рублей, министр сельского хозяйства Александр Чеботаев - 2,957 млн рублей.
Самым бедным в правительстве по итогам 2019 года оказался министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев - 2,875 млн рублей.
Комментарии
Нищеброды!
Хотя,это же официально. А чёрненькое никто не сосчитает.
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И что они наработали на эти зарплаты для людей?
Не в коня овёс.
А кто-нибудь заметит если завтра не станет министра сельского хозяйства и всего его министерства? А может мы не сможем жить без министр транспорта? А вот без министра цифрового развития жители края и вовсе не представляют свою жизнь?
без министра по спорту алт край точно может существовать а министр сельского хозяйства з десь как раз и нужен
Костенко недвигу продает? неужели ноги делать собрался?
министр сельского хозяйства з десь как раз и нужен
На кой хрен? СССР, колхозы и совхозы давно уже развалились, всё уже давно частное и собственники всё решают сами без министра.
Если скидывают недвижимость, скоро тиканут
Мусаров с собой прихватят?
Не заработал, а получил