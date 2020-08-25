20-летний курсант из Барнаула умер в военной академии в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургской Военно-космической академии имени Можайского во время занятий по физической подготовке умер 20-летний курсант из Барнаула, сообщает "Фонтанка.ру".
По данным издания, инцидент произошел во время сдачи нормативов по бегу. Военнослужащий упал на третьем километре. Приехавшие на место происшествия врачи попытались его спасти, однако у них ничего не вышло. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца.
Как выяснила "Фонтанка", барнаулец поступил в академию в 2017 году и учился на кафедре оптико-электронных средств контроля пятого факультета. В октябре ему исполнился бы 21 год.
Комментарии
Дни наши сочтены не нами...
Туда берут с отличным здоровьем. Либо недообследовали, либо на самом деле другая причина, либо весело провел выходные. В любом случае жаль. Бедные родители.
Откуда у россиян здоровье будет?
От отравы импортозамещателей или от уроков физкультуры на тетрадках ?
25.08.2020 11:27
- гость -
Организм мог дать "сбой" и по какой-нибудь причине даже у здорового человека.
Когда служил, у нас в подразделении курсант умер во время кросса. Второй год службы, за плечами не один марш-бросок, а тут раз и все.
25.08.2020 11:32
- гость -
Тут с Вами полностью соглашусь. Добавлю, что от "зависания" в смартфонах и компах здоровья тоже не прибавляется.
Откуда у россиян здоровье будет?
Это Путин, Путин виноват!!!!
25.08.2020 12:00
тю!
конечно, закрыл все спортзалы. Запукорил в клетках дышать пылью, какое тут здоровье?
конечно, закрыл все спортзалы. Запукорил в клетках дышать пылью, какое тут здоровье?
То ли дело в зале чужим потом дышать!
Здоровье детей от здоровых родителей