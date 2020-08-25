Тяжелая ноша. В Барнауле мужчина украл из гаража полтонны металла

В Барнауле полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже 500 кг металла, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В отдел полиции по Индустриальному району обратился 38-летний барнаулец, который рассказал о краже металла из гаража. Мужчина занимается монтажом оборудования сотовой связи, и потому у него собралось приличное количество лома. Общая стоимость украденного составила 200 тысяч рублей.
Полицейские быстро установили личность подозреваемого и задержали его – им оказался 31-летний барнаулец, который уже успел сдать украденное в пункт приема металлолома.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину".
Комментарии