Ученые предлагают туристское кольцо Алтая как панацею от пробок

Ученые АлтГУ и представители Русского географического общества выразили мнение, что туристское кольцо Алтая должно решить проблему пробок на Чуйском тракте. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Речь идет о предложении создать туристический маршрут, который объединит Белокуриху и Горно-Алтайск. Предположительно, он будет выглядеть следующим образом: Горно-Алтайск – Усть-Сема – Онгудай – Тюнгур – Усть-Кокса – Усть-Кан – Солонешенское – Белокуриха.
"Проект предусматривает развитие автодороги, которая позволит разгрузить туристские локации, способствовать формированию относительно коротких и разносторонних маршрутов, – рассказал директор Института географии АлтГУ. – В настоящее время задачей по исследованию туристского потока, объектов туристского интереса и инвестиционных площадок занимается АлтГУ и члены Русского географического общества".
Ранее amic.ru писал, что общенациональная организация автомототуризма подготовила список из шести пилотных маршрутов, которые предлагают создать при помощи "Стратегии развития туризма в России до 2035 года". В него вошел Чуйский тракт (Новосибирск – Бийск – Сростки – Горно-Алтайск – Чоя – Артыбаш – Шебалино – Онгудай – Акташ – Кош-Агач – Ташанта).
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