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В России разработали шесть маршрутов для автотуризма. Один из них проходит через Алтай

, ИА "Амител"
Путешественникам предлагают проехать по Чуйскому тракту
Фото: poembook.ru

Фото: poembook.ru

Общенациональная организация автомототуризма подготовила список из шести пилотных маршрутов, которые предлагают создать при помощи "Стратегии развития туризма в России до 2035 года". Соответствующее письмо направлено в Ростуризм, пишет "Газета.ру".

Самыми привлекательными обозначены маршруты: 

  • "Чуйский тракт" (Новосибирск – Бийск – Сростки – Горно-Алтайск – Чоя – Артыбаш – Шебалино – Онгудай – Акташ – Кош-Агач – Ташанта);
  • "Ладожское кольцо" (Санкт-Петербург – Лосево – Васильево – Приозерск – Лахденпохья – Сортавала – Питкяранта – Видлица – Олонец – Старая Слобода – Лахта – Шлиссельбург – Синявино);
  • "Заповедные земли Русского Севера" (Вельск – Каргополь – Вершинино – Онега – Луда – Архангельск – Малые Корелы – Голубино – Холмогоры – Зеленый городок – Шенкурск – Вельск);
  • "Легенды Эльбруса" (Минеральные Воды – Черкесск – Архыз – Домбай – Ессентуки – Пятигорск – Терскол – Баскан – Чегем – Нальчик – Верхняя Балкария – Владикавказ – Алагир – Верхний Фиагдон – Цей – Дигора);
  • "Золотое кольцо России" (Владимир – Суздаль – Иваново – Кострома – Ярославль – Переславль-Залесский – Ростов – Сергиев Посад – Углич);
  • "Сибирский тракт" (Пермь – Кунгур – Бисерть – Каменск-Уральский – Далматово – Исетское – Ялуторовск – Ишим –Тюкалинск – Омск – Татарск – Каинск – Колывань – Томск – Мариинск – Ачинск – Козулька – Красноярск – Уяр – Бородино – Канск – Бирюсинск – Нижнеудинск – Зима – Иркутск – Слюдянка – Танхой – Посольское – Селенгинск – Улан-Удэ – Петровск-Забайкальский – Хилок – Чита – Нерчинск – Сретенск).

Президент ассоциации Сергей Лобарев отметил, что включение этих маршрутов в стратегию развития туризма позволит местным властям начать развивать дорожную инфраструктуру.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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