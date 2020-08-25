Еще одна страна откроет границы для россиян

Расширяется список стран, в которые могут улететь россияне. Так, с 28 августа в их число войдет Кипр. Об этом сообщает РИА "Новости".
Правда, пустят туда далеко не всех. Въезд разрешат гражданам, постоянно проживающим на острове, членам их семей, дипломатам, а также тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение от властей.
Еще один вариант отдохнуть на Кипре – это предоставить отрицательный тест на коронавирус. Он должен быть выполнен не позже, чем за три дня до вылета.
Кроме того, вновь прибывшим придется провести две недели на карантине, после чего снова пройти тестирование.
Как ранее писал amic.ru, международное авиасообщение в России возобновилось 1 августа. В этот день открыли рейсы в Анкару, Лондон, Стамбул и Занзибар. С 10 августа уже можно улететь на турецкие курорты Антальи и Эгейского побережья. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Черногорию.
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