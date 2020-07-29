Долгожданное событие для путешественников (и для нас тоже): в августе россияне наконец-то смогут полететь отдыхать за границу. Правда, пока только в три страны: в Турцию, Великобританию и Танзанию. Выбор невелик, но мы рады и этому. Разбираемся, как туристам въезжать в эти страны, нужна ли справка об отсутствии коронавируса и отправят ли приезжающих на 14-дневный карантин.
Когда можно лететь в Турцию?
С 1 августа. Из России можно будет полететь в Стамбул и Анкару. А с 10 августа – на курорты Антальи и Эгейского побережья страны.
Нужна ли справка с отрицательным результатом теста на коронавирус для посещения Турции?
Нет.
А виза в Турцию россиянам нужна?
Нет. Как и раньше.
А что потребуют от россиян, которые летят в Турцию?
Во время полета россияне должны будут заполнить анкету (нужно вписать личные и контактные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, а также сведения о самочувствии).
В аэропорту до прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру. Туристы, у которых нет симптомов заболевания и температуры, могут продолжить путешествие.
Людей с температурой или симптомами коронавируса отправят на карантин или изолируют и предложат сделать бесплатный ПЦР-тест. Если результат теста на COVID-19 окажется положительным, их направят в госпиталь для обследования и лечения.
Когда можно лететь в Великобританию?
С 1 августа.
Нужна ли справка с отрицательным результатом теста на коронавирус для посещения Великобритании?
Нет. Но россиянам придется пройти 14-дневную изоляцию по прилету в Великобританию. Да, вы не ослышались. Решили поехать в Британию на две недели? Тогда готовьтесь смотреть на достопримечательности из окна отеля. На карантин будут отправлять не всех, к примеру, граждан стран из специального списка эта мера минует.
А виза в Великобританию россиянам нужна?
Да. Можно оформить ее в визовых центрах Великобритании в России.
А что потребуют от россиян, которые летят в Великобританию?
Российским туристам нужно будет за 48 часов до прилета заполнить онлайн-форму, где нужно указать свои паспортные данные, цель и детали поездки, а также адрес, где они будут проходить двухнедельный карантин.
Сразу после прохождения таможенных процедур и измерения температуры пассажир должен немедленно отправиться к месту самоизоляции. Самостоятельно, на общественном транспорте и в маске, пишет АТОР. Если турист нарушит карантин или не заполнит онлайн-форму до вылета в страну, то его могут оштрафовать на 100 фунтов стерлингов (около 9000 рублей) и выше. При повторном нарушении сумма штрафа возрастет, а туристу могут запретить въезжать в Великобританию в следующий раз.
Когда можно лететь в Танзанию?
С 1 августа. Из России можно улететь только на остров Занзибар.
Нужна ли справка с отрицательным результатом теста на коронавирус для посещения Танзании?
Нет.
А виза в Танзанию россиянам нужна?
Да. Ее можно оформить в аэропорту Танзании за 50 евро или в посольстве Танзании в Москве.
А что потребуют от россиян, которые летят в Танзанию?
На борту самолета россияне должны будут заполнить специальную анкету. В ней нужно указать свои личные данные, название отеля, туристической компании, телефон и сведения о самочувствии.
В аэропорту Танзании у пассажиров измерят температуру. Если она повышена или у туриста выявят какие-либо симптомы COVID-19, ему нужно будет сдать экспресс-тест на коронавирус. Если результат будет положительным, туриста отправят в госпиталь.
Нет. Когда турист вернется из Турции, Великобритании или Танзании обратно в Россию, проходить 14-дневную изоляцию ему не нужно.
Но путешественник должен:
- при регистрации на рейс заполнить специальную форму на портале "Госуслуги";
- на борту самолета заполнить анкету со своими данными и данными о своем самочувствии;
- в течение трех дней после прилета в Россию нужно сдать тест на коронавирус и внести их в эту форму.
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Комментарии
Оськина куда?
счас растащут опять