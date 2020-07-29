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В Турцию, Великобританию и Танзанию можно. Правила въезда для российского туриста

, ИА "Амител"
Обязательные анкеты и измерение температуры – вот что ждет российских путешественников
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Долгожданное событие для путешественников (и для нас тоже): в августе россияне наконец-то смогут полететь отдыхать за границу. Правда, пока только в три страны: в Турцию, Великобританию и Танзанию. Выбор невелик, но мы рады и этому. Разбираемся, как туристам въезжать в эти страны, нужна ли справка об отсутствии коронавируса и отправят ли приезжающих на 14-дневный карантин.

1
Правила въезда туристов в Турцию

Когда можно лететь в Турцию?

С 1 августа. Из России можно будет полететь в Стамбул и Анкару. А с 10 августа – на курорты Антальи и Эгейского побережья страны.

Нужна ли справка с отрицательным результатом теста на коронавирус для посещения Турции?

Нет.

А виза в Турцию россиянам нужна?

Нет. Как и раньше.

А что потребуют от россиян, которые летят в Турцию?

Во время полета россияне должны будут заполнить анкету (нужно вписать личные и контактные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, а также сведения о самочувствии).

В аэропорту до прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру. Туристы, у которых нет симптомов заболевания и температуры, могут продолжить путешествие.

Людей с температурой или симптомами коронавируса отправят на карантин или изолируют и предложат сделать бесплатный ПЦР-тест. Если результат теста на COVID-19 окажется положительным, их направят в госпиталь для обследования и лечения.

2
Правила въезда туристов в Великобританию

Когда можно лететь в Великобританию?

С 1 августа.

Нужна ли справка с отрицательным результатом теста на коронавирус для посещения Великобритании?

Нет. Но россиянам придется пройти 14-дневную изоляцию по прилету в Великобританию. Да, вы не ослышались. Решили поехать в Британию на две недели? Тогда готовьтесь смотреть на достопримечательности из окна отеля. На карантин будут отправлять не всех, к примеру, граждан стран из специального списка эта мера минует.

А виза в Великобританию россиянам нужна?

Да. Можно оформить ее в визовых центрах Великобритании в России.

А что потребуют от россиян, которые летят в Великобританию?

Российским туристам нужно будет за 48 часов до прилета заполнить онлайн-форму, где нужно указать свои паспортные данные, цель и детали поездки, а также адрес, где они будут проходить двухнедельный карантин.

Сразу после прохождения таможенных процедур и измерения температуры пассажир должен немедленно отправиться к месту самоизоляции. Самостоятельно, на общественном транспорте и в маске, пишет АТОР. Если турист нарушит карантин или не заполнит онлайн-форму до вылета в страну, то его могут оштрафовать на 100 фунтов стерлингов (около 9000 рублей) и выше. При повторном нарушении сумма штрафа возрастет, а туристу могут запретить въезжать в Великобританию в следующий раз.

3
Правила въезда туристов в Танзанию

Когда можно лететь в Танзанию?

С 1 августа. Из России можно улететь только на остров Занзибар.

Нужна ли справка с отрицательным результатом теста на коронавирус для посещения Танзании?

Нет.

А виза в Танзанию россиянам нужна?

Да. Ее можно оформить в аэропорту Танзании за 50 евро или в посольстве Танзании в Москве.

А что потребуют от россиян, которые летят в Танзанию?

На борту самолета россияне должны будут заполнить специальную анкету. В ней нужно указать свои личные данные, название отеля, туристической компании, телефон и сведения о самочувствии.

В аэропорту Танзании у пассажиров измерят температуру. Если она повышена или у туриста выявят какие-либо симптомы COVID-19, ему нужно будет сдать экспресс-тест на коронавирус. Если результат будет положительным, туриста отправят в госпиталь.

4
А жителям Алтайского края можно лететь отдыхать?
Конечно. Правда, улететь за границу можно только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Но не переживайте, туристы из Алтайского края тоже смогут вылететь из страны. Туристические компании предлагают рейсы с пересадкой в Москве. Путешествие в Турцию из Новосибирска через Москву на шесть ночей обойдется двум жителям региона примерно в 40 тыс. рублей.
5
А страховку оформлять нужно будет?
Ассоциация туроператоров рекомендует приобретать страховку, включающую лечение от COVID-19 при поездке в Турцию, Великобританию и Танзанию.
6
А после отпуска нужно будет сидеть дома на изоляции?

Нет. Когда турист вернется из Турции, Великобритании или Танзании обратно в Россию, проходить 14-дневную изоляцию ему не нужно.

Но путешественник должен:

  • при регистрации на рейс заполнить специальную форму на портале "Госуслуги";
  • на борту самолета заполнить анкету со своими данными и данными о своем самочувствии;
  • в течение трех дней после прилета в Россию нужно сдать тест на коронавирус и внести их в эту форму.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

29.07.2020 13:53
- гость -

Оськина куда?

29.07.2020 14:02
гость

счас растащут опять

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