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Песков ответил на обвинения Евросоюза в отравлении Навального

, ИА "Амител"
Причин для возбуждения уголовного дела у российских правоохранителей пока нет
Фото: sibnovosti.ru

Фото: sibnovosti.ru

Кремль пока не видит причин для возбуждения уголовного дела из-за возможного отравления оппозиционера Алексея Навального, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме", – сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что отравление можно рассматривать только как одну из версий произошедшего, которую уже не раз рассматривали омские врачи и специалисты из Москвы. "Не получилось, не нашли, не видят этого вещества. Может быть, его увидят немцы", – сказал Песков.

Он также отметил, что российские врачи три дня боролись за жизнь оппозиционера, и "возможно, спасли эту жизнь". В Кремле сейчас считают главным, чтобы сейчас Навальному помогли вылечиться.

Как ранее сообщил amic.ru, врачи из берлинской клиники "Шарите" выяснили, что политик отравился веществом из группы ингибиторов холинэкстеразы. Позднее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что власти России должны незамедлительно начать независимое и прозрачное расследование отравления Алексея Навального.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.08.2020 18:59
- гость -

Согласна со Шнуровым, Навальный не очень нравился, но после всего.....

25.08.2020 19:05
- гость -

Если кому-то не нравиться Навальный, Ходорковский или сосед Василий, так не голосуйте за него и всего делов-то. Ах-да, вам и не дают этого сделать - считаю вас не способными принять решение. Взрослым людям не дают решать самим, не обидно?
Может, вам нравится когда вас кормят из ложечки и что-то вытирают?

25.08.2020 19:16
- гость -

Да свои же и отравили

25.08.2020 19:17
- гость -

От Усатой Нафки никто и не ожидал иного. Ихтамнет, авыдокажите, аэтонемы.

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