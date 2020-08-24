Врачи из Германии подтвердили, что Навального отравили

Российского политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторы холинэстеразы, сообщается в пресс-релизе берлинской клиники "Шарите", в которой сейчас лечат оппозиционера.
"Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно, и был начат еще один обширный анализ. Действие токсина, то есть ингибирование холинэстеразы в организме, было доказано несколько раз в независимых лабораториях", – сказано в сообщении.
Отмечается, что Навальный остается в искусственной коме, а его состояние врачи оценивают как "серьезное". Сейчас политику назначен атропин.
Как ранее писал amic.ru, 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, который выполнял рейс по маршруту Томск – Москва. Судно совершило экстренную посадку в Омске, где врачи госпитализировали оппозиционера. Позднее Навальный впал в кому, а 22 августа его перевезли в Германию.
На данный момент политик находится на лечении в Берлине, а власти страны наделили его статусом "гостя канцлера", который позволяет обеспечить "лучшую" защиту.
Комментарии
В шоке
Врачи из Германии подтвердили отравление Навального
Ну завтра Кал, Мясо и гости заскачут..
А если это будет отравление алкашкой? Хотя свободный европейский мир такие подробности никогда не раскроет.
Почему сразу "отравили"?
Сам мог "отравиться", граждане склонны заниматься самолечением, могс дозой переборщить, а алкоголь усилил негативное воздействие,
Возможно у него были проблемы со стулом, запорами страдал оппозиционер или проблемы с опорожнением мочевого пузыря.
А может были проблемы неврологического или психиатрического характера, принимал, чтобы память улучшить.